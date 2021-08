Hamilton obtuvo la pole en Hungría y hubo polémica

El Mundial de Fórmula 1 levantó temperatura en la pista, donde Lewis Hamilton y Max Verstappen pelean fecha a fecha por el primer lugar. En la undécima carrera del calendario, llegó un nuevo Gran Premio a Hungaroring que, a pesar del fin de semana de descanso, todavía arrastra polémicas entre los candidatos tras el accidente en Silverstone.

Durante la carrera de clasificación, el siete veces campeón mundial perteneciente a la escudería Mercedes se quedó con la pole position, pero fue protagonista de un hecho que despertó las controversias en la última vuelta. Hamilton se apuró en la salida de boxes y se colocó delante del neerlandés Verstappen en la calle de los pits, cuando restaban poco más de dos minutos para el cierre de la Q3. El corredor de 36 años levantó el pie del acelerador y demoró a los Red Bull Racing para saltar a la pista, ya que en sus espaldas también estaba Checo Pérez.

La lenta velocidad se mantuvo en la pista, con la idea de evitar que su contrincante por la pole tomara ritmo; y llegó a tal punto la situación que el piloto mexicano no llegó a cruzar la línea a tiempo para llevar a cabo su última vuelta clasificatoria. Para ese momento, Hamilton ya tenía el mejor tiempo.

Esta maniobra le valió algunos abucheos desde las tribunas del Hungaroring en Mogyoród. “Nunca me había sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, solo me alimenta, me da más energía, así que realmente no me importa”, dijo desafiante Hamilton ante las críticas de los fanáticos. “Fue una vuelta de clasificación increíble la última. Increíble trabajo en equipo de todos este fin de semana, tratando de avanzar y con el auto desarrollándose constantemente”, agregó el inglés.

Hoy desde las 10 horas se pondrá en marcha la carrera final en el circuito de 4,381 kilómetros y 14 curvas, con el británico comandando la parrilla de salida, tras haber marcado un tiempo de 1'15.419.

Detrás de él, estará su compañero de escudería Valtteri Bottas y en tercer lugar saldrá Verstappen. El mexicano Sergio Pérez se ubicará en la cuarta posición y Pierre Gasly en la quinta. Más atrás, Lando Norris, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Fernando Alonso y Sebastian Vettel completarán los primeros 10 lugares de partida.