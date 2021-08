La Reserva no pudo quebrar el empate ante Arsenal

Estudiantes no pudo seguir con la senda victoriosa en Reserva y sumó de a uno ante Arsenal, repitiendo la lógica del partido con Independiente, en donde el Pincha arrancó abajo y logró el empate. Con gol de Franco Romero, y con uno menos durante varios minutos por la expulsión de Vinicius Lansade, el equipo de Pablo Javier Quatrocchi mostró la intensidad que lo caracteriza y mereció quedarse con la victoria.

El elenco albirrojo arrancó enchufado, dispuesto a golpear de entrada y haciendo uso de la movilidad del mediocampo, sumado a los pases largos de los centrales. Esta vez con Bruno Valdez de central, y Bautista Kociubinski de cinco, Estudiantes buscó ser preciso pero a la vez apostar a la sorpresa de los extremos Lansade y Esteban Obregón.

Sin embargo, el conjunto del Viaducto golpeó primero, con un quite en la salida albirroja y una buena definición cruzada de Bugallo. Tras el gol, el partido se jugó en terreno visitante, y el León no lo empató de milagro con una jugada que no pudieron definir Aaron Spetale y Obregón.

Con los caminos cerrados y un rival abroquelado en el fondo, Romero tomó confianza y con un disparo rasante igualó las cosas de media distancia, para darle justicia al marcador. Instantáneamente, Ludueña se quedó con lo que era el 2-1 para la visita, para irse al descanso igualados.

En el complemento no cambió la dinámica del juego. El Pincha asumió la misma postura, pero le costó encontrar los caminos para quebrar el empate. En el segundo partido de local, el conjunto de Quatrocchi volvió a sumar de a uno, para mantener el invicto y llegar a 8 puntos.