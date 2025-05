NBA: LeBron encendió las alarmas sobre su futuro

En una noche histórica en el Crypto.com Arena, Minnesota Timberwolves selló su pase a las semifinales del Oeste tras vencer 103-96 a Los Ángeles Lakers, dejando fuera de competencia a la franquicia angelina. Pero más allá del resultado, el gran impacto llegó después del partido, cuando LeBron James dejó abierta la posibilidad de retirarse.

Con 40 años y cuatro anillos de campeón, LeBron, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos junto a Michael Jordan, fue consultado por un periodista sobre cuánto tiempo más seguirá en las canchas. Su respuesta fue tan honesta como inquietante para los fans.

“No lo sé, no tengo la respuesta a eso. Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi grupo de apoyo para ver qué pasa. También hablaré conmigo mismo para saber cuánto tiempo quiero seguir jugando. Ahora mismo no tengo esa respuesta, para ser honesto. Ya veremos”, declaró.

La derrota de los Lakers y la incertidumbre sobre el futuro del “Rey” marcaron el cierre de una temporada que podría haber sido la última de una era.