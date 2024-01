Hay Domínguez para rato en Estudiantes

El proyecto continúa. Después de salir campeón de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata aseguró la continuidad de una de las piezas fundamentales de la estructura del equipo: Eduardo Domínguez. Ayer, en medio de una pretemporada exigente en el Country Club de City Bell, quedó confirmada la continuidad del entrenador albirrojo por un año más. El anuncio se hizo oficial a través de las distintas redes sociales de la entidad albirroja, con una foto en la que aparecen el protagonista en cuestión junto al presidente Martín Gorostegui y al Secretario Técnico del León, Marcos Angeleri. “Eduardo Domínguez extendió su vínculo con el club por una temporada más. ¡Vamos por un gran año, Eduardo!”, fue el mensaje que acompañó la imagen.

Además, no fue el único anuncio, ya que se confirmó el arribo de Javier Correa. El delantero que llega proveniente de México se convirtió en el tercer refuerzo del Pincha y ayer ya estuvo en City Bell. El cordobés de 31 años, ex Rosario Central, Godoy Cruz, Colón y Racing de nuestro país, optó por el León entre varios ofertas que tenía sobre la mesa. Con contrato vigente en el Santos Laguna mexicano, pagó la cláusula de salida de dicha institución para regresar al fútbol argentino y ponerse la camiseta de Estudiantes. Desde la dirigencia albirroja comunicaron que el Pincha le comprará el 50% de su ficha en un millón de dólares para que firme su vínculo con el club por los próximos tres años.

Meza fue presentado en City Bell

El lateral derecho Eric Meza, flamante refuerzo albirrojo, brindó ayer su primera conferencia de prensa como jugador de Estudiantes. “Tuve un llamado de Eduardo (Domínguez), él me contó la situación del club, las instalaciones y cómo se trabaja, desde ese entonces todo se encaminó. Estoy muy feliz de estar acá, es un gran paso para mi carrera”, dijo con respecto a su llegada a la institución.

Y agregó: “Vengo a aportar mi granito de arena para hacer lo mejor posible dentro de la cancha. Me encontré con un club maravilloso, un grupo sano y humano, con buenos compañeros. Quiero aprovecharlo y disfrutarlo al máximo”.

“Trataré de adaptarme lo más rápido posible para ganarme un lugar en el equipo, y si no ayudaré desde donde me toque, entrenando con mucha exigencia para aplomarme a la idea de Eduardo. Soy un jugador muy ofensivo, de llegar al área y terminar las jugadas. Cuando toca defender, me repliego bien en tiempo y espacio”, comentó el santafesino acerca de sus características.

Por último, habló sobre la exigente temporada que se avecina: “Sabemos lo que significa la Libertadores, es la copa que todo futbolista quiere jugar y ganar. Pero no hay que dejar de lado las otras competencias y los objetivos que tenemos durante el año”.