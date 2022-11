Héctor Enrique con el diario Hoy: “Tenemos autoridad para opinar”

Doha - Catar

Enviados especiales al Mundial

Por J.P.F.

En el marco de la fiesta argentina en Katara Beach, donde Ciro y los Persas hicieron vibrar a cientos de fanáticos del seleccionado nacional de fútbol, hubo presencia de los campeones del mundo de México 1986. Héctor Enrique dijo presente y pudimos aprovechar para dialogar con él en un ambiente festivo, de mucha alegría, por la victoria ante México y la expectativa de vencer a Polonia el miércoles para pasar de ronda, a los octavos de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Comenzando con sus palabras, el Negro señaló: “Estoy acompañando a Ciro, es un fenómeno, esperanzado con nuestra Selección, nos dieron una linda alegría. No soy quién para explicarlo, pero a veces se dan estos partidos. El comienzo no fue bueno y lo pudimos revertir, México es un rival difícil, juegan buen fútbol, ahora tenemos que ganar contra Polonia y pasar de fase”.

Y agregó: “Debuté como titular en el Mundial con los ingleses, fui a hacer algo que sabía, no tenía que dar clases en inglés, tenía que hacer lo que sabía, jugar al fútbol, que es a lo que me llevó Bilardo. Entré a un equipo sólido, con mucho huevo, de hombres, con entrega, Maradona y Bilardo nos enseñaron a respetar el vestuario, defendiendo la camiseta de la Selección, que es lo máximo. No desentoné”.

Siguiendo con sus palabras, Enrique admitió: “En 1990 preferí quedar afuera porque no estaba a la altura de la Selección y del Mundial. Prioricé el fútbol argentino y nuestra bandera, hablé con Bilardo y le dije que le daba la posibilidad a otro, porque para dar lastima, prefiero darle la chance a otro”.

Y cerró: “Nosotros podemos hablar. Somos jugadores de fútbol. Sentimos la camiseta de la Selección. Nos iniciamos en el potrero con la ilusión de jugar acá, tuvimos esa suerte y salimos campeones del mundo. Nosotros no criticamos a los jugadores, amamos la camiseta de la Selección, y si no rinden lo vamos a decir, también lo dijeron de nosotros, en 1986 decían que Bilardo estaba loco, y me conoció a mí en el avión”.