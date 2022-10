Hinchas de todos los equipos se movilizaron al Bosque para pedir justicia por César Regueiro

De la misma forma que ocurrió el pasado viernes, horas después del fallecimiento de César Regueiro producto de la represión policial en el estadio Juan Carmelo Zerillo, los hinchas de Gimnasia se autoconvocaron para acompañar a la familia de “Lolo” en un nuevo pedido de justicia.

El hecho, que tomó notoriedad nacional, conmovió a toda la ciudad. Por eso, en la jornada de ayer hubo varios simpatizantes de Estudiantes y otros equipos que se acercaron para participar de la concentración. “Llevá tu camiseta, no importa el cuadro. Nos juntamos en el monumento de forma pacífica. No fueron incidentes. Fue represión”, rezaba el flyer de la convocatoria.

Cuando el reloj se acercaba a las 18, la zona del monumento del Bosque contaba con una gran cantidad de personas. Carteles con pedido de justicia, banderas en homenaje a “Lolo” y camisetas de distintos clubes fueron una constante en una tarde conmovedora para la familia Regueiro.

Convocan a una concentración para hoy

Además, durante la previa del partido ante San Lorenzo, a partir de las 14 los hinchas movilizarán desde la sede social (4 entre 51 y 53) hasta 60 y 118. Según expresaron en el flyer las distintas agrupaciones que siguen a Gimnasia, la convocatoria es abierta a toda la sociedad para pedir justicia por “Lolo”. “No es el fútbol. No es el rock. No es la cultura. No son los pibes con gorra. Siempre es la Policía”, sentenciaron.

En este sentido, consultados por este multimedio, los organizadores comentaron: “Exigimos investigación rápida y transparente sobre el accionar de la Policía bonaerense”.