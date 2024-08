Hockey: tras caer en semifinales, Las Leonas irán por el bronce

Las Leonas no pudieron ante el poderío de Países Bajos y cayeron en la semifinal de los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección argentina de hockey fue superada por las neerlandesas, las grandes favoritas para ganar la medalla dorada, y perdieron 3-0 con goles de Luna Fokke, Laura Nunnink y Yibbi Jansen. Ahora, Las Leonas buscarán la medalla de bronce el viernes desde las 9 frente a Bélgica, que perdió por penales contra China.

Después de un primer cuarto que fue bastante disputado, las neerlandesas tomaron una gran ventaja en un segundo cuarto demoledor. A los cinco minutos, luego de una gran salida en largo desde el fondo, Luna Fokke se fue mano a mano contra Cristina Cosentino, quien achicó bien, pero no pudo hacer nada ante una gran definición cruzada que abrió el marcador. Apenas unos minutos más tarde, tras una buena jugada colectiva desde la izquierda y un centro perfecto, Laura Nunnink anticipó dentro del semicírculo y amplió la ventaja.

Al comienzo del complemento, las europeas, lejos de bajar la intensidad, anotaron el tercero por medio de Yibbi Jansen en un córner corto con un potente remate que se metió contra el palo. Zoe Díaz y Eugenia Trinchinetti tuvieron las oportunidades más claras de Argentina, pero la arquera Anne Veenendaal se vistió de heroína. Las dirigidas por Fernando Ferrara no lograron aprovechar su buen momento para descontar, y el partido terminó 3-0 a favor de Países Bajos, que jugarán la final ante China, mientras que Bélgica se enfrentará a Las Leonas por el bronce.

Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas, expresó a TyC Sports: “Duele, pero bueno. Estuvo claro que no pudimos, ellas tuvieron un buen partido. Empezamos bien, pero en unas distracciones encontraron los goles y generamos las situaciones para intentar revertirlo demasiado tarde”. “Esto no terminó, no es lo mismo estar en el podio que no estar. Es muy importante para ellas. Ahora a quejarse hasta esta noche, pero después a recuperar para estar lo mejor posible para el próximo partido”, añadió.