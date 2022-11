Ibarra y Gago se preparan para la final

Después de lo que fue una definición apasionante de Liga Profesional entre Boca y Racing, ahora los dos conjuntos se enfrentarán en la final del Trofeo de Campeones, el domingo a las 20:30 en el Estadio La Pedrera de San Luis. Por eso mismo, de a poco se trabaja en los posibles equipos que buscarán quedarse con el torneo en este final de año. Por ahora el Xeneize es el único que planteó un posible once, mientras que la Academia mantiene el hermetismo.

Hugo Ibarra ayer paró el primer equipo, donde sorprendió con la inclusión de Norberto Briasco como centrodelantero, acompañado de Sebastián Villa para hacer dupla de ataque. Mientras se espera para ver si llega o no Darío Benedetto, quien se está recuperando de un desgarro en uno de los sóleos; Luca Langoni arrastra una sobrecarga muscular por lo que fue preservado, aunque no correría riesgo de perderse el partido y jugaría en lugar de Briasco. De todas maneras, la sorpresa es que con las dos opciones no hay un 9 clásico como lo podría ser Benedetto, Nicolás Orsini o Luis Vázquez. Mientras tanto, Juan Ramírez mantiene su lugar en el once. Hoy será la práctica definitiva, donde el Negro confirmará la formación, que sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Sebastián Villa y Luca Langoni o Norberto Briasco.

En cuanto al conjunto de Avellaneda, como es habitual, Fernando Gago mantiene el equipo bajo llaves y no hay indicios de lo que podría plantear en San Luis para intentar terminar el año con una alegría y con su primer título al mando del conjunto albiceleste. Aunque sí se confirmó el esguince de rodilla grado 2 para Enzo Copetti, por lo que estará afuera hasta el año que viene.