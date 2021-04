Independiente empató un duelo clave con Unión

En el cierre de la jornada sabatina, Independiente empató 0-0 con Unión en Santa Fe y se mantiene en zona de clasificación. Más allá de esto, si se dan una serie de resultados, el conjunto de Falcioni podría salir del confort y buscar su suerte en los últimos dos encuentros. Por su parte, los dirigidos por Azconzábal se alejaron y no dependen de si mismos.

En líneas generales fue un encuentro deslucido y de pocas situaciones de peligro. Una de las más claras en el encuentro, la tuvo Silvio Romero, quien no pudo definir luego de una buena judada. De esta forma, ambos sacaron un punto que no los conforma y que los deja expectantes. El Rojo en zona de clasificación pero no de manera segura, mientras que el Tatengue deberá ganar los últimos dos partidos y esperar resultados.