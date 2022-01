Infantino redobla la apuesta: ¿Eurocopa cada dos años?

En el último tiempo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino había comentado y ratificado su postura sobre el Mundial cada dos años y esto generó descontento en Europa y Sudamérica. Como si esto fuera poco, en la jornada de ayer el titular máximo del ente del fútbol apoyó la idea de que la Eurocopa también se pueda organizar cada dos años, al igual que el proyecto de mundiales de fútbol en el mismo período.

Dicho esto, el dirigente comentó en una entrevista radial: “En Europa hay oposición pero esta es una manera más inclusiva. También los europeos podrían tener la misma cadencia”, y señaló: “Hemos hecho un estudio muy serio, desde el punto de vista deportivo funcionaría, el impacto económico es positivo para todos”. Además, en este orden de situaciones, agregó: “Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y para los propios futbolistas, habría menos partidos con una pausa en julio”.

Finalmente, y por otro lado, Infantino no descartó la posibilidad de estudiar una regla para que los partidos tengan más ritmo y tiempo de juego neto. Sobre eso planteó: “Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47. Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no. Lo que pueda ayudar al fútbol es bienvenido”.