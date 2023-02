Inteligente carrera de Andrea Marinhas con Tornazolado para frenar al favorito

Por GALOPÓN

El teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas, para ofrecer un programa de 13 carreras. En octavo turno se disputó el Especial Sideral (1.700 metros), sorprendiendo Tornazolado a los más jugados y ganándole por medio pescuezo al favorito Scudetto, mientras que tercero a dos cuerpos culminaba The Talismán.

La carrera estaba reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras y sin Igual Brilla, fueron siete las ejemplares que compitieron. Cuatro animadores coparon la consideración de los apostadores, siendo el más jugado Scudetto ($2.45) sobre las chances de The Talisman ($2.85), de Ecólogo Estrella ($3.85) y Energetics ($4.65).

Trasladado el pleito a la pista, Tornazolado sorprendió a los más creídos y en una muy buena faena de la jocketa Andrea Marinhas se alzó con una ajustada, pero clara, victoria sobre el preferido de la cátedra. En tanto que tercero arribó The Talisman. De esta manera, el hijo de Aerosol concretó su quinto éxito en 33 presentaciones, empleando en esta oportunidad 1m42s 93/100 para los 1.700 metros, muy cerca del récord de la distancia.

Ordenada la suelta, Tornazolado fue el más presto en partir sobre Iztayul, Violentango y The Talisman. Pero al formalizarse la carrera Iztayul forzó el tren de marcha y rápidamente sacó una amplia ventaja a Tornazolado, por delante de Violentango, The Talismán y el resto.

Por la señal de los 1.300 metros, el vanguardista se cortó adelante sacándole apreciable ventaja a Tornazolado, quedando a largo y medio Ecólogo Estrella, corriendo muy cerca Energetics, The Talisman y Scudetto.

Así completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, el puntero mantenía tres cuerpos de luz sobre Tornazolado, que llevaba a sus grupas a Ecólogo Estrella y Energetics. Ya en plena elipse, se achicaron las distancias con Iztayul ya asediado por Tornazolado y Ecólogo Estrella, mientras que por afuera avanzaban Scudetto y The Talisman. Al final de la curva, Tornazolado y Ecológo Estrella igualaron la línea del puntero, mientras Scudetto y The Talisman avanzaban por afuera.

Ni lerdo ni perezoso Tornazolado dominó a Ecólogo Estrella al pisar la recta, mientras crecían las acciones de Scudetto y The Talisman. Faltando 250 metros, Tornazolado estiró a cuerpo y medio la ventaja sobre el favorito que cargaba abierto, dando la impresión que entre ellos estaría el ganador. No aflojó Tornazolado, a pesar que Scudetto fue achicando la diferencia pero no le alcanzó y el conducido por Andrea Marinhas cruzó airoso el disco.

El vencedor se movió en 24s 35/100 para los primeros 400 metros; 46s 91/100 para los 800 metros y 1m10s 92/100 para los 1.200 metros.