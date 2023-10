Inter Miami confirmó la gira por Asia

Se acerca el final de la temporada, del 2023 y Lionel Messi dosifica las cargas para cerrar sin lesiones un semestre que le depara el partido final de la MLS con Inter Miami, en donde ya no tiene chances de clasificarse a los playoffs, y la doble fecha de Eliminatorias más importante del ciclo mundialista: Argentina recibe a Uruguay y visita a Brasil.

Las Garzas, por su parte, confirmaron una gira por China entre el 5 y 8 de noviembre, días antes de los clásicos sudamericanos. La franquicia de David Beckham viajará a Asia para disputar dos amistosos ante Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng, de la Superliga de aquel país en estadios con capacidad para más de 50.000 espectadores. NSN (Never Say Never) y Maijia Sports son las empresas que organizaron este par de encuentros que antecederán peligrosamente los duelos de la Scaloneta frente a los de Bielsa y la Canarinha.