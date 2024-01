Javier Pastore fue ofrecido a Boca y presentaron a Zenón

En el cierre del libro de pases del fútbol argentino y con la cabeza puesta en el debut de este sábado en la Copa de la Liga contra Platense en Vicente López, Boca recibió el ofrecimiento de un jugador que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la camiseta de la selección argentina y bajo el ala de Diego Armando Maradona. Se trata de Javier Pastore, mediocampista ofensivo, con una senda trayectoria en Europa. Sin embargo, más allá del deseo del jugador, en las entrañas de la Bombonera no tienen pensado contar con él.

El futbolista de 34 años, que deslumbró con su vistoso fútbol en algún momento, viene de una larga inactividad. Su último equipo fue Qatar SC, donde jugó siete meses luego de dejar Elche de España y del que quedó libre a mediados del 2023. A partir de ahí, el volante que brilló en el Huracán del Clausura 2009, apodado popularmente como Los Ángeles de Cappa, nunca encontró un club que pretenda incorporarlo.

Pero en las últimas horas, su entorno acercó una propuesta a las oficinas de Brandsen 805. Al no tener la responsabilidad de pagar un determinado monto a otro equipo, la transacción se realizaría únicamente con un acuerdo en la cifra del salario del jugador. Habrá que ver, si esto llega a buen puerto o finaliza allí.

No obstante, Pastore fue uno más de todos los futbolistas que ofrecieron a Boca en este mercado, como el caso del delantero chileno Carlos Palacios, y no ronda la idea de adquirirlo por la mente de los dirigentes, por lo que el cordobés no se vestirá de azul y oro. Esto se suma a que el ex-PSG deberá someterse a una operación de cadera que lo marginará un tiempo de la actividad, algo que ya padeció a mediados de 2020.

Zenón fue presentando en las redes

Las manos detrás de las orejas, la Bombonera de fondo y la mirada de­safiante. La foto fue compartida este lunes por Boca en sus redes sociales y no tuvo como protagonista a Juan Román Riquelme, creador del histórico Topo Gigio, sino a Kevin Zenón, flamante refuerzo para el 2024.

El volante, quien lucirá la camiseta número 22, aprovechó para viajar a Buenos Aires y someterse a la revisión médica antes de firmar su contrato en el Xeneize. Además, se despidió Unión, que finalmente aceptó venderlo tras varios tires y aflojes.