Se vienen semanas cargadas para el Lobo

Este viernes por la tarde será el debut del Lobo en la Copa de la Liga enfrentando a Talleres en Córdoba, pero, además del comienzo de esta competencia, desde Copa Argentina están planificando que todos los encuentros de 32vos de Copa Argentina se jueguen en febrero. Así, el equipo de Leonardo Carol Madelón tendría dos semanas con muchos partidos.

Esto sucede porque, luego de enfrentar a la “T”, la segunda fecha será entre semana, recibiendo a Independiente Rivadavia el martes 30. El sábado 3 jugará contra Independiente en Avellaneda y el martes 6 es la fecha en Quilmes y el lugar estimativo para el inicio del camino en la Copa.

Luego de esto, la racha de dos semanas intensas terminaría el viernes 9, con el enfrentamiento contra Vélez en el José Amalfitani. A la espera de la confirmación oficial por parte de Copa Argentina, en el Tripero fueron notificados por la organización de este cronograma en borrador, por lo que por las dudas ya se preparan para un inicio de año muy movido.

En ese contexto, el plantel albiazul se sigue entrenando en Estancia Chica, donde entre hoy y mañana se podrá ver un posible equipo para enfrentar al Matador.

A pesar de que hay pocas dudas, uno de los temas a ver en la formación es qué sucederá con Benjamín Domínguez, mientras se busca la renovación de contrato, ya que no hay novedades nuevas de Talleres. Pero desde la dirigencia Mens Sana afirman que en los últimos días no hubo respuestas por el lado del jugador para cerrar la extensión del vínculo. En el caso de no tener solución antes del viernes, uno de los posibles castigos es que el categoría 2003 no sea citado o al menos no juegue de titular.

Por último, como adelantó este medio ayer, la llegada de Federico Milo era un hecho y por la tarde del lunes firmó su contrato por una temporada para ser la décima y última cara nueva del mercado de pases.

Posible cronograma Tripero:

Viernes 26 a las 19:00 vs Talleres (V)

Martes 30 a las 17:00 vs Independiente M (L)

Sábado 3 a las 19:00 vs Independiente (V)

Martes 6 vs Español (a confirmar)

Viernes 9 a las 21:15 vs Vélez (V)