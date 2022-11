Javier Pinola deja el fútbol: Hoy será su último partido

El partido de esta tarde entre River Plate y el Betis, de España, no solo marcará el cierre de la carrera de Marcelo Gallardo en el Millonario. Javier Pinola anunció que se retirará del fútbol y que este será su último partido.

"He disfrutado muchísimo. Tal vez a mi manera, concentrándome mucho para poder estar a la altura. Hasta acá llegué, con 39 años pude terminar mi carrera en el club que quise jugar toda mi vida", declaró Pinola durante la previa, en una entrevista con ESPN. El futbolista agregó: "Los más íntimos saben lo que quería de chiquito. Me llevo el cariño de todos los compañeros que he tenido a lo largo de todos estos años. Con estos chicos, he aprendido muchísimo, porque uno siempre sigue aprendiendo", agregó.

El defensor central aclaró su tiempo que pasó en la competencia profesional, 22 años. Según sus palabras esta duración "pasó volando". Aconsejó a sus compañeros más jóvenes a disfrutar cada momento.

En cuanto a los momentos que más lindos de su carrera, Pinola dijo que "sería injusto enumerarlos, , pero Madrid, mi etapa en Alemania, el día que debuté en Primera... Son mucho". En cuanto a su futuro, cuestionado sobre si se uniría al cuerpo técnico de Martín Demichelis, afirmó que "este es el tiempo de disfrutar". “Mañana se verá cómo sigo", concluyó.

Desde Twitter, River Plate despidió gratamente a su jugador: "Después de defender nuestros colores por más de cinco años en los que obtuvo ocho títulos, Javier Pinola anunció el final de su gran carrera como futbolista profesional ¡Gracias por todo y lo mejor en tu nueva etapa, Javier!".