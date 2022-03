Jornada NBA: los Warriors y Sixers continúan en baja y volvieron a perder

En horas de la noche del domingo, la NBA cerró otra jornada con dos equipos que todavía no logran levantar cabeza. Por su parte, Golden State Warriors cayó en condición de local ante San Antonio Spurs mientras que Philadelphia 7ers hizo lo propio con los Raptors en su estadio, el Wells Fargo Cente. Cabe destacar, que en la victoria de los Spurs no estuvo presente su máxima figura Stephen Curry, y por su parte, Josh Richardson (25 puntos) encabezó a los Spurs mientras que Jordan Poole (28 puntos) fue el mejor de unos Warriors en los que el mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson no disputó minutos. Además, estuvo presente Manu Ginobilli, ya que actualmente es el asesor especial de operaciones de básquet de la franquicia texana.

Dicho esto, en el duelo jugado entre los Raptors y los Sixers, el local tenía una ventaja de 16 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, el equipo de Joel Embiid (21 puntos y 13 rebotes) y James Harden (17 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) acabó cayendo ante los Toronto Raptors en un encuentro que prevaleció la fricción y se caracterizó por el juego áspero (7 de 26 en triples para los canadienses, 7 de 27 para los de Filadelfia). Así mismo, Pascal Siakam (26 puntos y 10 rebotes) fue la referencia de unos Raptors dominantes en el rebote (56 por 40). Además de estos compromisos, se jugaron varios encuentros más en la noche del domingo.

En esta oportunidad, los Sacramento Kings fueron derrotados en su casa ante los Phoenix Suns, que tuvieron que tuvieron que ir hasta la prórroga para mantener su buena racha de cinco victorias de manera consecutiva. La figura de este cruce fue Devin Booker con 31 puntos y 7 rebotes, en tanto que Davion Mitchell (28 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Kings que dejaron escapar la victoria y en los que Domantas Sabonis se retiró lesionado (18 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias).

Denver también fue derrotado y Campazzo jugó muy poco

Otro de los resultados desfavorables de esta jornada de básquet en los Estados Unidos fue para los Denver Nuggets de Facundo Campazzo. En esta ocasión, el elenco de Colorado fue vapuleado como local de los Celtics por 124 a 104 y como si esto fuera poco, el cordobés apenas estuvo en cancha durante 5 minutos 30 segundos y tuvo un magro aporte, ya que erró su único lanzamiento desde los tres puntos y perdió un balón.