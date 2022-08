José Sosa, la última esperanza

Fuertes rumores indican que habrá una esperada noticia para los hinchas Pincharratas. Sucede que, de no mediar inconvenientes, esta tarde Ricardo Zielinski dará a conocer la lista de los futbolistas convocados para el duelo de mañana en 1 y 57 frente al Tatengue y en ella estará por primera vez desde su regreso el Principito Sosa.

El volante concretó su regreso al club hace pocas semanas.

Una triste realidad para él y para el club es que no será posible cumplir el sueño de volver a ponerse la camiseta del Pincha en las semifinales de la Copa Libertadores, pero aún queda medio torneo por delante donde el León pone en juego su clasificación a una Copa internacional.

El Principito aún no está al 100% desde lo físico, incluso lo futbolístico, pero las mañanas no se pierden y cuando un jugador es distinto, es distinto. Si bien no será el de mañana el escenario ideal, tenerlo presente en una concentración, en el vestuario, en el banco y, por qué no, unos minutos en cancha será un golpe de efecto necesario para un plantel que perdió el rumbo y todo indica que comienza a despedirse de su entrenador.

De concretarse y de darse su esperado regreso a las canchas, Sosa cumplirá el sueño de jugar nuevamente en el estadio Jorge Luis Hirschi, su última vez allí fue en 2005. Sumado a ello, daría inicio a su tercera etapa como jugador albirrojo, acrecentando, si se quiere, un poquito más su idolatría Pincharrata y angelado por el sueño de la tía Alicia.

Resta esperar la oficialización, pero lo concreto es que en la mañana de ayer José Sosa entrenó a la par de sus compañeros en el Country Club. Demuestra un profesionalismo intachable a la hora de trabajar y se muere de ganar, no solo de concretar su regreso, sino también de poder colaborar en el duro momento que vive el equipo intentando generar un golpe de efecto en lo anímico y, por supuesto, en lo futbolístico.