Juan Martín del Potro no baja los brazos y sueña con regresar al circuito en 2021

La temporada 2005 tuvo un valor extraordinario para Juan Martín del Potro. Con 17 años, vivía una etapa clave en su carrera: todavía sin las presiones que llegarían poco después, en ese período aún tenía dudas sobre la adaptación de su gran altura al alto rendimiento, acentuó su perfeccionamiento del drive, se dedicó a fortalecer el cuerpo y a profundizar su espíritu competitivo. Ya como profesional, entre 2004 y 2005 ascendió más de 900 puestos en el ranking y ganó su primer Challenger en Montevideo.

15 años después, la Torre de Tandil se encuentra en otro momento clave de su carrera y de su vida: hará el último intento por regresar al circuito en 2021. Delpo, que no compite desde junio de 2019 por una lesión de rótula derecha que lo llevó a someterse a tres cirugías, se encuentra en Porto Alegre realizándose un tratamiento con células madre.

Así lo confirmó el medio brasileño GZH, que añadió que el tandilense hará un procedimiento llamado BMAC (Concentrado de Células Madre y Factores de Crecimiento de la Médula Osea, que contiene células mesenquimales, factores de crecimiento y proteínas antiinflamatorias que promueven la curación de huesos, cartílago y tejidos blandos).

Los responsables del tratamiento que recibirá el jugador de 32 años y actual 157° del ranking serán el ortopedista Luiz Felipe Carvalho, especialista en medicina regenerativa, y la neurocientífica y especialista en Biomedicina Regenerativa, Cristina Bertolotto.

El procedimiento consistirá en la aplicación de las propias células de la médula ósea del argentino en la región lesionada, con el fin de acelerar la recuperación. A continuación, el fisioterapeuta de la selección brasileña de atletismo, Luiz Fernando García,

iniciará el proceso de fisioterapia com­plementario al procedimiento. El tandilense permanecerá algunas horas en Brasil, regresaría a la Argentina y luego, en algunas semanas, deberá regresar a Porto Alegre para nuevas sesiones.

Recientemente, el mediocampista Rodrigo Dourado, de Inter de Porto Alegre, también se sometió a este mismo tratamiento y lo ayudó a volver a competir tras más de 450 días de inactividad.

Hace algunos días, Del Potro se había referido a su incierto futuro: “La vengo peleando desde hace mucho tiempo.

A veces estoy bien y en otros momentos estoy mal. Pero me cuesta mucho volver. Es una realidad y no puedo taparla. Me mantengo en pie porque tengo muchas ganas de regresar al tenis. Por eso estoy ilusionado y veo muchos médicos. Mientras tenga el feeling en mi interior de que mi etapa no está cerrada, la voy a pelear, sea el tiempo que sea”, dijo el tandilense.