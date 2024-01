Kevin Benavides ganó la tercera etapa del Dakar

Kevin Benavides (KTM) de a poco está apareciendo en esta 46ª edición del Rally Dakar, en la que defiende el título que ganó en el 2023. El también campeón del 2021 obtuvo la tercera etapa, este lunes, luego de lo que fueron las sanciones por exceso de velocidad aplicadas, entre otros, al chileno Pablo Quintanilla (Honda) y al español Joan Barreda (Hero), que había llegado antes a la meta en la localidad kuwaití de Al Salamiya.

El salteño invirtió 4h39m28s para recorrer 438 kilómetros cronometrados desde Al Duwadimi y ese tiempo le resultó suficiente para coronar su noveno triunfo parcial en la historia de la carrera más exigente del mundo, que por quinta vez seguida se desarrolla en Arabia Saudita. El primer lugar del podio le significó al argentino del equipo Red Bull una mejora en la clasificación general de la categoría, ya que pasó del undécimo al sexto lugar y quedó a 20m32s del líder, el botsuano Ross Branch (Hero), que se clasificó quinto.

Entre ambos se ubican el chileno José Cornejo (a 4m11s de la punta), el estadounidense Ricky Brabec (a 5m08s), Quintanilla (a 11m16s) y el francés Adrien Van Bereven (a 21m16s). El mayor de los hermanos Benavides pudo recuperarse después de un domingo fallido, con problemas de navegación. “Hoy tuve un buen día. Salí a hacer mi trabajo. Tenía varias líneas por delante, pero las usaba más bien como una referencia, porque la navegación estaba complicada. He podido andar con un buen ritmo, durante todo el día empujando. Fue bastante cansador físicamente”, dijo al llegar al campamento de la intensa competencia.

En tanto, su hermano Luciano finalizó en el 16° puesto y retrocedió cinco escalones, al 10° de las posiciones globales, con 28 minutos de distancia respecto del líder. Más atrás figura el riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM), en el 19° lugar, después de finalizar el día en ese mismo orden.

El resto de los argentinos

En la división cuatriciclos, Manuel Andújar, campeón 2021 y único representante nacional en pie tras la despedida de Francisco Moreno Flores, también vivió una jornada positiva, al quedar como escolta de la general a sólo 1m21s del eslovaco Juraj Varga. Mientras tanto, el corredor de la ciudad bonaerense de Lobos ingresó escolta del bicampeón titular francés Alexander Giroud, quien lo aventajó por unos 18 segundos.

La competencia de autos del Dakar 2024 tiene nuevo líder, el local Yazeed Al Rajhi (Overdrive), quien se clasificó tercero detrás del brasileño Lucas Moraes (Toyota) y el sueco Mattias Ekström (Audi) y por encima del defensor del título, el qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota), protagonista de su mejor jornada en la actual edición y que terminó acelerando en tres ruedas. El único argentino de la categoría, Juan Cruz Yacopini (Toyota), figura en el vigesimoprimer puesto a 1h02m58s del líder árabe, después de repetir ese mismo lugar en el especial del día. Todo continuará con un trazado de 299 kilómetro de especial y 332 de enlace.

Motos: Luciano Benavides (Husqvarna), 21° y 11°. Franco Caimi (Hero), 18° y 15°. Stefano Caimi (KTM), 29° y 29°.

Cuatriciclos: Pablo Copetti, 6° y 3°. Francisco Moreno Flores, 8° y 4°. Alejandro Fantoni, 10° y 11°. Carlos Verza, 11° y 9°. Todos corren con Yamaha.

Autos: Sebastián Halpern (Mini), 13° y 14°.UTV (T4). Nicolás Cavigliasso (Can Am), 14° y 32°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 23° y 18°. Ramón Núñez (Can Am), 36° y 30°.