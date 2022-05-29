La agenda del fútbol que se viene: fixture completo del nuevo campeonato
La liga constará de 27 fechas.
El detalle de cada jornada para ir tomando nota de cómo se va a desarrollar el próximo torneo, que arrancará el próximo viernes y que se extenderá hasta el 23 de octubre. Además vuelven los descensos, que serán dos tras la finalización del certamen. La liga constará de 27 fechas: los 28 equipos que forman parte de la Primera división del fútbol argentino chocarán todos contra todos
FECHA 1
UNIÓN vs. TIGRE
BARRACAS CTRAL. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
BOCA JRS. vs. ARSENAL F.C.
BANFIELD vs. N.O. BOYS
SAN LORENZO DE A. vs. INDEPENDIENTE
TALLERES (CBA.) vs. SARMIENTO
ARGENTINOS JRS. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
ESTUDIANTES DE L.P. vs. G. Y ESGRIMA L.P.
PATRONATO (P.) vs. VÉLEZ SARSFIELD
PLATENSE vs. GODOY CRUZ
RACING CLUB vs. HURACÁN
ROSARIO CTRAL. vs. LANÚS
DEF. Y JUSTICIA vs. RIVER PLATE
AT. TUCUMÁN vs. COLÓN
FECHA 2
COLÓN vs. UNIÓN
RIVER PLATE vs. AT. TUCUMÁN
LANÚS vs. DEF. Y JUSTICIA
HURACÁN vs. ROSARIO CTRAL.
GODOY CRUZ (MZA.) vs. RACING CLUB
VÉLEZ SARSFIELD vs. PLATENSE
G. Y ESGRIMA L.P. vs. PATRONATO (P.)
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. ESTUDIANTES DE L.P.
SARMIENTO vs. ARGENTINOS JRS.
INDEPENDIENTE vs. TALLERES (CBA.)
N.O. BOYS vs. SAN LORENZO DE A.
ARSENAL F.C. vs. BANFIELD
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. BOCA JRS.
TIGRE vs. BARRACAS CTRAL.
FECHA 3
BARRACAS CTRAL. vs. UNIÓN
BOCA JRS. vs. TIGRE
BANFIELD vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
SAN LORENZO DE A. vs. ARSENAL F.C.
TALLERES (CBA.) vs. N.O. BOYS
ARGENTINOS JRS. vs. INDEPENDIENTE
ESTUDIANTES DE L.P. vs. SARMIENTO
PATRONATO (P.) vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
PLATENSE vs. G. Y ESGRIMA L.P.
RACING CLUB vs. VÉLEZ SARSFIELD
ROSARIO CTRAL. vs. GODOY CRUZ (MZA.)
DEF. Y JUSTICIA vs. HURACÁN
AT. TUCUMÁN vs. LANÚS
COLÓN vs. RIVER PLATE
FECHA 4
UNIÓN vs. RIVER PLATE
LANÚS vs. COLÓN
HURACÁN vs. AT. TUCUMÁN
GODOY CRUZ (MZA.) vs. DEF. Y JUSTICIA
VÉLEZ SARSFIELD vs. ROSARIO CTRAL.
G. Y ESGRIMA L.P. vs. RACING CLUB
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. PLATENSE
SARMIENTO vs. PATRONATO (P.)
INDEPENDIENTE vs. ESTUDIANTES DE L.P.
N.O. BOYS vs. ARGENTINOS JRS.
ARSENAL F.C. vs. TALLERES (CBA.)
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. SAN LORENZO DE A.
TIGRE vs. BANFIELD
BARRACAS CTRAL. vs. BOCA JRS.
FECHA 5
BOCA JRS. vs. UNIÓN
BANFIELD vs. BARRACAS CTRAL.
SAN LORENZO DE A. vs. TIGRE
TALLERES (CBA.) vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
ARGENTINOS JRS. vs. ARSENAL F.C.
ESTUDIANTES DE L.P. vs. N.O. BOYS
PATRONATO (P.) vs. INDEPENDIENTE
PLATENSE vs. SARMIENTO
RACING CLUB vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
ROSARIO CTRAL. vs. G. Y ESGRIMA L.P.
DEF. Y JUSTICIA vs. VÉLEZ SARSFIELD
AT. TUCUMÁN vs. GODOY CRUZ (MZA.)
COLÓN vs. HURACÁN
RIVER PLATE vs. LANÚS
FECHA 6
UNIÓN vs. LANÚS
HURACÁN vs. RIVER PLATE
GODOY CRUZ (MZA.) vs. COLÓN
VÉLEZ SARSFIELD vs. AT. TUCUMÁN
G. Y ESGRIMA L.P. vs. DEF. Y JUSTICIA
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. ROSARIO CTRAL.
SARMIENTO vs. RACING CLUB
INDEPENDIENTE vs. PLATENSE
N.O. BOYS vs. PATRONATO (P.)
ARSENAL F.C. vs. ESTUDIANTES DE L.P.
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. ARGENTINOS JRS.
TIGRE vs. TALLERES (CBA.)
BARRACAS CTRAL. vs. SAN LORENZO DE A.
BOCA JRS. vs. BANFIELD
FECHA 7
BANFIELD vs. UNIÓN
SAN LORENZO DE A. vs. BOCA JRS.
TALLERES (CBA.) vs. BARRACAS CTRAL.
ARGENTINOS JRS. vs. TIGRE
ESTUDIANTES DE L.P. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
PATRONATO (P.) vs. ARSENAL F.C.
PLATENSE vs. N.O. BOYS
RACING CLUB vs. INDEPENDIENTE
ROSARIO CTRAL. vs. SARMIENTO
DEF. Y JUSTICIA vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
AT. TUCUMÁN vs. G. Y ESGRIMA L.P.
COLÓN vs. VÉLEZ SARSFIELD
RIVER PLATE vs. GODOY CRUZ (MZA.)
LANÚS vs. HURACÁN
FECHA 8
UNIÓN vs. HURACÁN
GODOY CRUZ (MZA.) vs. LANÚS
VÉLEZ SARSFIELD vs. RIVER PLATE
G. Y ESGRIMA L.P. vs. COLÓN
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. AT. TUCUMÁN
SARMIENTO vs. DEF. Y JUSTICIA
INDEPENDIENTE vs. ROSARIO CTRAL.
N.O. BOYS vs. RACING CLUB
ARSENAL F.C. vs. PLATENSE
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. PATRONATO (P.)
TIGRE vs. ESTUDIANTES DE L.P.
BARRACAS CTRAL. vs. ARGENTINOS JRS.
BOCA JRS. vs. TALLERES (CBA.)
BANFIELD vs. SAN LORENZO DE A.
FECHA 9
SAN LORENZO DE A. vs. UNIÓN
TALLERES (CBA.) vs. BANFIELD
ARGENTINOS JRS. vs. BOCA JRS.
ESTUDIANTES DE L.P. vs. BARRACAS CTRAL.
PATRONATO (P.) vs. TIGRE
PLATENSE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
RACING CLUB vs. ARSENAL F.C.
ROSARIO CTRAL. vs. N.O. BOYS
DEF. Y JUSTICIA vs. INDEPENDIENTE
AT. TUCUMÁN vs. SARMIENTO
COLÓN vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
RIVER PLATE vs. G. Y ESGRIMA L.P.
LANÚS vs. VÉLEZ SARSFIELD
HURACÁN vs. GODOY CRUZ (MZA.)
FECHA 10
UNIÓN vs. GODOY CRUZ (MZA.)
VÉLEZ SARSFIELD vs. HURACÁN
G. Y ESGRIMA L.P. vs. LANÚS
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. RIVER PLATE
SARMIENTO vs. COLÓN
INDEPENDIENTE vs. AT. TUCUMÁN
N.O. BOYS vs. DEF. Y JUSTICIA
ARSENAL F.C. vs. ROSARIO CTRAL.
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. RACING CLUB
TIGRE vs. PLATENSE
BARRACAS CTRAL. vs. PATRONATO (P.)
BOCA JRS. vs. ESTUDIANTES DE L.P.
BANFIELD vs. ARGENTINOS JRS.
SAN LORENZO DE A. vs. TALLERES (CBA.)
FECHA 11
TALLERES (CBA.) vs. UNIÓN
ARGENTINOS JRS. vs. SAN LORENZO DE A.
ESTUDIANTES DE L.P. vs. BANFIELD
PATRONATO (P.) vs. BOCA JRS.
PLATENSE vs. BARRACAS CTRAL.
RACING CLUB vs. TIGRE
ROSARIO CTRAL. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
DEF. Y JUSTICIA vs. ARSENAL F.C.
AT. TUCUMÁN vs. N.O. BOYS
COLÓN vs. INDEPENDIENTE
RIVER PLATE vs. SARMIENTO
LANÚS vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
HURACÁN vs. G. Y ESGRIMA L.P.
GODOY CRUZ (MZA.) vs. VÉLEZ SARSFIELD
FECHA 12
UNIÓN vs. VÉLEZ SARSFIELD
G. Y ESGRIMA L.P. vs. GODOY CRUZ (MZA.)
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. HURACÁN
SARMIENTO vs. LANÚS
INDEPENDIENTE vs. RIVER PLATE
N.O. BOYS vs. COLÓN
ARSENAL F.C. vs. AT. TUCUMÁN
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. DEF. Y JUSTICIA
TIGRE vs. ROSARIO CTRAL.
BARRACAS CTRAL. vs. RACING CLUB
BOCA JRS. vs. PLATENSE
BANFIELD vs. PATRONATO (P.)
SAN LORENZO DE A. vs. ESTUDIANTES DE L.P.
TALLERES (CBA.) vs. ARGENTINOS JRS.
FECHA 13
ARGENTINOS JRS. vs. UNIÓN
ESTUDIANTES DE L.P. vs. TALLERES (CBA.)
PATRONATO (P.) vs. SAN LORENZO DE A.
PLATENSE vs. BANFIELD
RACING CLUB vs. BOCA JRS.
ROSARIO CTRAL. vs. BARRACAS CTRAL.
DEF. Y JUSTICIA vs. TIGRE
AT. TUCUMÁN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
COLÓN vs. ARSENAL F.C.
RIVER PLATE vs. N.O. BOYS
LANÚS vs. INDEPENDIENTE
HURACÁN vs. SARMIENTO
GODOY CRUZ (MZA.) vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
VÉLEZ SARSFIELD vs. G. Y ESGRIMA L.P.
FECHA 14
UNIÓN vs. G. Y ESGRIMA L.P.
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. VÉLEZ SARSFIELD
SARMIENTO vs. GODOY CRUZ (MZA.)
INDEPENDIENTE vs. HURACÁN
N.O. BOYS vs. LANÚS
ARSENAL F.C. vs. RIVER PLATE
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. COLÓN
TIGRE vs. AT. TUCUMÁN
BARRACAS CTRAL. vs. DEF. Y JUSTICIA
BOCA JRS. vs. ROSARIO CTRAL.
BANFIELD vs. RACING CLUB
SAN LORENZO DE A. vs. PLATENSE
TALLERES (CBA.) vs. PATRONATO (P.)
ARGENTINOS JRS. vs. ESTUDIANTES DE L.P.
FECHA 15
ESTUDIANTES DE L.P. vs. UNIÓN
PATRONATO (P.) vs. ARGENTINOS JRS.
PLATENSE vs. TALLERES (CBA.)
RACING CLUB vs. SAN LORENZO DE A.
ROSARIO CTRAL. vs. BANFIELD
DEF. Y JUSTICIA vs. BOCA JRS.
AT. TUCUMÁN vs. BARRACAS CTRAL.
COLÓN vs. TIGRE
RIVER PLATE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
LANÚS vs. ARSENAL F.C.
HURACÁN vs. N.O. BOYS
GODOY CRUZ (MZA.) vs. INDEPENDIENTE
VÉLEZ SARSFIELD vs. SARMIENTO
G. Y ESGRIMA L.P. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
FECHA 16
UNIÓN vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
SARMIENTO vs. G. Y ESGRIMA L.P.
INDEPENDIENTE vs. VÉLEZ SARSFIELD
N.O. BOYS vs. GODOY CRUZ (MZA.)
ARSENAL F.C. vs. HURACÁN
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. LANÚS
TIGRE vs. RIVER PLATE
BARRACAS CTRAL. vs. COLÓN
BOCA JRS. vs. AT. TUCUMÁN
BANFIELD vs. DEF. Y JUSTICIA
SAN LORENZO DE A. vs. ROSARIO CTRAL.
TALLERES (CBA.) vs. RACING CLUB
ARGENTINOS JRS. vs. PLATENSE
ESTUDIANTES DE L.P. vs. PATRONATO (P.)
FECHA 17
PATRONATO (P.) vs. UNIÓN
PLATENSE vs. ESTUDIANTES DE L.P.
RACING CLUB vs. ARGENTINOS JRS.
ROSARIO CTRAL. vs. TALLERES (CBA.)
DEF. Y JUSTICIA vs. SAN LORENZO DE A.
AT. TUCUMÁN vs. BANFIELD
COLÓN vs. BOCA JRS.
RIVER PLATE vs. BARRACAS CTRAL.
LANÚS vs. TIGRE
HURACÁN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
GODOY CRUZ (MZA.) vs. ARSENAL F.C.
VÉLEZ SARSFIELD vs. N.O. BOYS
G. Y ESGRIMA L.P. vs. INDEPENDIENTE
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. SARMIENTO
FECHA 18
UNIÓN vs. SARMIENTO
INDEPENDIENTE vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
N.O. BOYS vs. G. Y ESGRIMA L.P.
ARSENAL F.C. vs. VÉLEZ SARSFIELD
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. GODOY CRUZ (MZA.)
TIGRE vs. HURACÁN
BARRACAS CTRAL. vs. LANÚS
BOCA JRS. vs. RIVER PLATE
BANFIELD vs. COLÓN
SAN LORENZO DE A. vs. AT. TUCUMÁN
TALLERES (CBA.) vs. DEF. Y JUSTICIA
ARGENTINOS JRS. vs. ROSARIO CTRAL.
ESTUDIANTES DE L.P. vs. RACING CLUB
PATRONATO (P.) vs. PLATENSE
FECHA 19
PLATENSE vs. UNIÓN
RACING CLUB vs. PATRONATO (P.)
ROSARIO CTRAL. vs. ESTUDIANTES DE L.P.
DEF. Y JUSTICIA vs. ARGENTINOS JRS.
AT. TUCUMÁN vs. TALLERES (CBA.)
COLÓN vs. SAN LORENZO DE A.
RIVER PLATE vs. BANFIELD
LANÚS vs. BOCA JRS.
HURACÁN vs. BARRACAS CTRAL.
GODOY CRUZ (MZA.) vs. TIGRE
VÉLEZ SARSFIELD vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
G. Y ESGRIMA L.P. vs. ARSENAL F.C.
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. N.O. BOYS
SARMIENTO vs. INDEPENDIENTE
FECHA 20
UNIÓN vs. INDEPENDIENTE
N.O. BOYS vs. SARMIENTO
ARSENAL F.C. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. G. Y ESGRIMA L.P.
TIGRE vs. VÉLEZ SARSFIELD
BARRACAS CTRAL. vs. GODOY CRUZ (MZA.)
BOCA JRS. vs. HURACÁN
BANFIELD vs. LANÚS
SAN LORENZO DE A. vs. RIVER PLATE
TALLERES (CBA.) vs. COLÓN
ARGENTINOS JRS. vs. AT. TUCUMÁN
ESTUDIANTES DE L.P. vs. DEF. Y JUSTICIA
PATRONATO (P.) vs. ROSARIO CTRAL.
PLATENSE vs. RACING CLUB
FECHA 21
RACING CLUB vs. UNIÓN
ROSARIO CTRAL. vs. PLATENSE
DEF. Y JUSTICIA vs. PATRONATO (P.)
AT. TUCUMÁN vs. ESTUDIANTES DE L.P.
COLÓN vs. ARGENTINOS JRS.
RIVER PLATE vs. TALLERES (CBA.)
LANÚS vs. SAN LORENZO DE A.
HURACÁN vs. BANFIELD
GODOY CRUZ (MZA.) vs. BOCA JRS.
VÉLEZ SARSFIELD vs. BARRACAS CTRAL.
G. Y ESGRIMA L.P. vs. TIGRE
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
SARMIENTO vs. ARSENAL F.C.
INDEPENDIENTE vs. N.O. BOYS
FECHA 22
UNIÓN vs. N.O. BOYS
ARSENAL F.C. vs. INDEPENDIENTE
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. SARMIENTO
TIGRE vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
BARRACAS CTRAL. vs. G. Y ESGRIMA L.P.
BOCA JRS. vs. VÉLEZ SARSFIELD
BANFIELD vs. GODOY CRUZ (MZA.)
SAN LORENZO DE A. vs. HURACÁN
TALLERES (CBA.) vs. LANÚS
ARGENTINOS JRS. vs. RIVER PLATE
ESTUDIANTES DE L.P. vs. COLÓN
PATRONATO (P.) vs. AT. TUCUMÁN
PLATENSE vs. DEF. Y JUSTICIA
RACING CLUB vs. ROSARIO CTRAL.
FECHA 23
ROSARIO CTRAL. vs. UNIÓN
DEF. Y JUSTICIA vs. RACING CLUB
AT. TUCUMÁN vs. PLATENSE
COLÓN vs. PATRONATO (P.)
RIVER PLATE vs. ESTUDIANTES DE L.P.
LANÚS vs. ARGENTINOS JRS.
HURACÁN vs. TALLERES (CBA.)
GODOY CRUZ (MZA.) vs. SAN LORENZO DE A.
VÉLEZ SARSFIELD vs. BANFIELD
G. Y ESGRIMA L.P. vs. BOCA JRS.
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. BARRACAS CTRAL.
SARMIENTO vs. TIGRE
INDEPENDIENTE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
N.O. BOYS vs. ARSENAL F.C.
FECHA 24
UNIÓN vs. ARSENAL F.C.
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. N.O. BOYS
TIGRE vs. INDEPENDIENTE
BARRACAS CTRAL. vs. SARMIENTO
BOCA JRS. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
BANFIELD vs. G. Y ESGRIMA L.P.
SAN LORENZO DE A. vs. VÉLEZ SARSFIELD
TALLERES (CBA.) vs. GODOY CRUZ (MZA.)
ARGENTINOS JRS. vs. HURACÁN
ESTUDIANTES DE L.P. vs. LANÚS
PATRONATO (P.) vs. RIVER PLATE
PLATENSE vs. COLÓN
RACING CLUB vs. AT. TUCUMÁN
ROSARIO CTRAL. vs. DEF. Y JUSTICIA
FECHA 25
DEF. Y JUSTICIA vs. UNIÓN
AT. TUCUMÁN vs. ROSARIO CTRAL.
COLÓN vs. RACING CLUB
RIVER PLATE vs. PLATENSE
LANÚS vs. PATRONATO (P.)
HURACÁN vs. ESTUDIANTES DE L.P.
GODOY CRUZ (MZA.) vs. ARGENTINOS JRS.
VÉLEZ SARSFIELD vs. TALLERES (CBA.)
G. Y ESGRIMA L.P. vs. SAN LORENZO DE A.
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. BANFIELD
SARMIENTO vs. BOCA JRS.
INDEPENDIENTE vs. BARRACAS CTRAL.
N.O. BOYS vs. TIGRE
ARSENAL F.C. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
FECHA 26
AT. TUCUMÁN vs. UNIÓN
COLÓN vs. DEF. Y JUSTICIA
RIVER PLATE vs. ROSARIO CTRAL.
LANÚS vs. RACING CLUB
HURACÁN vs. PLATENSE
GODOY CRUZ (MZA.) vs. PATRONATO (P.)
VÉLEZ SARSFIELD vs. ESTUDIANTES DE L.P.
G. Y ESGRIMA L.P. vs. ARGENTINOS JRS.
ALDOSIVI (M.D.P.) vs. TALLERES (CBA.)
SARMIENTO vs. SAN LORENZO DE A.
INDEPENDIENTE vs. BANFIELD
N.O. BOYS vs. BOCA JRS.
ARSENAL F.C. vs. BARRACAS CTRAL.
CTRAL. CBA. (S.E.) vs. TIGRE
FECHA 27
UNIÓN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)
TIGRE vs. ARSENAL F.C.
BARRACAS CTRAL. vs. N.O. BOYS
BOCA JRS. vs. INDEPENDIENTE
BANFIELD vs. SARMIENTO
SAN LORENZO DE A. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)
TALLERES (CBA.) vs. G. Y ESGRIMA L.P.
ARGENTINOS JRS. vs. VÉLEZ SARSFIELD
ESTUDIANTES DE L.P. vs. GODOY CRUZ (MZA.)
PATRONATO (P.) vs. HURACÁN
PLATENSE vs. LANÚS
RACING CLUB vs. RIVER PLATE
ROSARIO CTRAL. vs. COLÓN
DEF. Y JUSTICIA vs. AT. TUCUMÁN
LA FECHA DE LOS CLASICO
•Fecha 1: Estudiantes-Gimnasia y
San Lorenzo-Independiente
•Fecha 2: Colón-Unión
•Fecha 7: San Lorenzo-Boca y
Racing-Independiente
•Fecha 9: Rosario Central-Newell’s
•Fecha 10 : Tigre-Platense
•Fecha 11: Defensa y Justicia-Arsenal
•Fecha 12: Independiente-River
•Fecha 13: Racing-Boca
•Fecha 15: Racing-San Lorenzo
•Fecha 16: Argentinos-Platense
•Fecha 18: Boca-River
•Fecha 20: Banfield-Lanús y
San Lorenzo-River
•Fecha 22: San Lorenzo-Huracán
•Fecha 27: Racing-River y
Boca-Independiente