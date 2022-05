La agenda del fútbol que se viene: fixture completo del nuevo campeonato

El detalle de cada jornada para ir tomando nota de cómo se va a desarrollar el próximo torneo, que arrancará el próximo viernes y que se extenderá hasta el 23 de octubre. Además vuelven los descensos, que serán dos tras la finalización del certamen. La liga constará de 27 fechas: los 28 equipos que forman parte de la Primera división del fútbol argentino chocarán todos contra todos

FECHA 1

UNIÓN vs. TIGRE

BARRACAS CTRAL. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

BOCA JRS. vs. ARSENAL F.C.

BANFIELD vs. N.O. BOYS

SAN LORENZO DE A. vs. INDEPENDIENTE

TALLERES (CBA.) vs. SARMIENTO

ARGENTINOS JRS. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

ESTUDIANTES DE L.P. vs. G. Y ESGRIMA L.P.

PATRONATO (P.) vs. VÉLEZ SARSFIELD

PLATENSE vs. GODOY CRUZ

RACING CLUB vs. HURACÁN

ROSARIO CTRAL. vs. LANÚS

DEF. Y JUSTICIA vs. RIVER PLATE

AT. TUCUMÁN vs. COLÓN

FECHA 2

COLÓN vs. UNIÓN

RIVER PLATE vs. AT. TUCUMÁN

LANÚS vs. DEF. Y JUSTICIA

HURACÁN vs. ROSARIO CTRAL.

GODOY CRUZ (MZA.) vs. RACING CLUB

VÉLEZ SARSFIELD vs. PLATENSE

G. Y ESGRIMA L.P. vs. PATRONATO (P.)

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. ESTUDIANTES DE L.P.

SARMIENTO vs. ARGENTINOS JRS.

INDEPENDIENTE vs. TALLERES (CBA.)

N.O. BOYS vs. SAN LORENZO DE A.

ARSENAL F.C. vs. BANFIELD

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. BOCA JRS.

TIGRE vs. BARRACAS CTRAL.

FECHA 3

BARRACAS CTRAL. vs. UNIÓN

BOCA JRS. vs. TIGRE

BANFIELD vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

SAN LORENZO DE A. vs. ARSENAL F.C.

TALLERES (CBA.) vs. N.O. BOYS

ARGENTINOS JRS. vs. INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE L.P. vs. SARMIENTO

PATRONATO (P.) vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

PLATENSE vs. G. Y ESGRIMA L.P.

RACING CLUB vs. VÉLEZ SARSFIELD

ROSARIO CTRAL. vs. GODOY CRUZ (MZA.)

DEF. Y JUSTICIA vs. HURACÁN

AT. TUCUMÁN vs. LANÚS

COLÓN vs. RIVER PLATE

FECHA 4

UNIÓN vs. RIVER PLATE

LANÚS vs. COLÓN

HURACÁN vs. AT. TUCUMÁN

GODOY CRUZ (MZA.) vs. DEF. Y JUSTICIA

VÉLEZ SARSFIELD vs. ROSARIO CTRAL.

G. Y ESGRIMA L.P. vs. RACING CLUB

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. PLATENSE

SARMIENTO vs. PATRONATO (P.)

INDEPENDIENTE vs. ESTUDIANTES DE L.P.

N.O. BOYS vs. ARGENTINOS JRS.

ARSENAL F.C. vs. TALLERES (CBA.)

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. SAN LORENZO DE A.

TIGRE vs. BANFIELD

BARRACAS CTRAL. vs. BOCA JRS.

FECHA 5

BOCA JRS. vs. UNIÓN

BANFIELD vs. BARRACAS CTRAL.

SAN LORENZO DE A. vs. TIGRE

TALLERES (CBA.) vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

ARGENTINOS JRS. vs. ARSENAL F.C.

ESTUDIANTES DE L.P. vs. N.O. BOYS

PATRONATO (P.) vs. INDEPENDIENTE

PLATENSE vs. SARMIENTO

RACING CLUB vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

ROSARIO CTRAL. vs. G. Y ESGRIMA L.P.

DEF. Y JUSTICIA vs. VÉLEZ SARSFIELD

AT. TUCUMÁN vs. GODOY CRUZ (MZA.)

COLÓN vs. HURACÁN

RIVER PLATE vs. LANÚS

FECHA 6

UNIÓN vs. LANÚS

HURACÁN vs. RIVER PLATE

GODOY CRUZ (MZA.) vs. COLÓN

VÉLEZ SARSFIELD vs. AT. TUCUMÁN

G. Y ESGRIMA L.P. vs. DEF. Y JUSTICIA

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. ROSARIO CTRAL.

SARMIENTO vs. RACING CLUB

INDEPENDIENTE vs. PLATENSE

N.O. BOYS vs. PATRONATO (P.)

ARSENAL F.C. vs. ESTUDIANTES DE L.P.

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. ARGENTINOS JRS.

TIGRE vs. TALLERES (CBA.)

BARRACAS CTRAL. vs. SAN LORENZO DE A.

BOCA JRS. vs. BANFIELD

FECHA 7

BANFIELD vs. UNIÓN

SAN LORENZO DE A. vs. BOCA JRS.

TALLERES (CBA.) vs. BARRACAS CTRAL.

ARGENTINOS JRS. vs. TIGRE

ESTUDIANTES DE L.P. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

PATRONATO (P.) vs. ARSENAL F.C.

PLATENSE vs. N.O. BOYS

RACING CLUB vs. INDEPENDIENTE

ROSARIO CTRAL. vs. SARMIENTO

DEF. Y JUSTICIA vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

AT. TUCUMÁN vs. G. Y ESGRIMA L.P.

COLÓN vs. VÉLEZ SARSFIELD

RIVER PLATE vs. GODOY CRUZ (MZA.)

LANÚS vs. HURACÁN

FECHA 8

UNIÓN vs. HURACÁN

GODOY CRUZ (MZA.) vs. LANÚS

VÉLEZ SARSFIELD vs. RIVER PLATE

G. Y ESGRIMA L.P. vs. COLÓN

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. AT. TUCUMÁN

SARMIENTO vs. DEF. Y JUSTICIA

INDEPENDIENTE vs. ROSARIO CTRAL.

N.O. BOYS vs. RACING CLUB

ARSENAL F.C. vs. PLATENSE

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. PATRONATO (P.)

TIGRE vs. ESTUDIANTES DE L.P.

BARRACAS CTRAL. vs. ARGENTINOS JRS.

BOCA JRS. vs. TALLERES (CBA.)

BANFIELD vs. SAN LORENZO DE A.

FECHA 9

SAN LORENZO DE A. vs. UNIÓN

TALLERES (CBA.) vs. BANFIELD

ARGENTINOS JRS. vs. BOCA JRS.

ESTUDIANTES DE L.P. vs. BARRACAS CTRAL.

PATRONATO (P.) vs. TIGRE

PLATENSE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

RACING CLUB vs. ARSENAL F.C.

ROSARIO CTRAL. vs. N.O. BOYS

DEF. Y JUSTICIA vs. INDEPENDIENTE

AT. TUCUMÁN vs. SARMIENTO

COLÓN vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

RIVER PLATE vs. G. Y ESGRIMA L.P.

LANÚS vs. VÉLEZ SARSFIELD

HURACÁN vs. GODOY CRUZ (MZA.)

FECHA 10

UNIÓN vs. GODOY CRUZ (MZA.)

VÉLEZ SARSFIELD vs. HURACÁN

G. Y ESGRIMA L.P. vs. LANÚS

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. RIVER PLATE

SARMIENTO vs. COLÓN

INDEPENDIENTE vs. AT. TUCUMÁN

N.O. BOYS vs. DEF. Y JUSTICIA

ARSENAL F.C. vs. ROSARIO CTRAL.

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. RACING CLUB

TIGRE vs. PLATENSE

BARRACAS CTRAL. vs. PATRONATO (P.)

BOCA JRS. vs. ESTUDIANTES DE L.P.

BANFIELD vs. ARGENTINOS JRS.

SAN LORENZO DE A. vs. TALLERES (CBA.)

FECHA 11

TALLERES (CBA.) vs. UNIÓN

ARGENTINOS JRS. vs. SAN LORENZO DE A.

ESTUDIANTES DE L.P. vs. BANFIELD

PATRONATO (P.) vs. BOCA JRS.

PLATENSE vs. BARRACAS CTRAL.

RACING CLUB vs. TIGRE

ROSARIO CTRAL. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

DEF. Y JUSTICIA vs. ARSENAL F.C.

AT. TUCUMÁN vs. N.O. BOYS

COLÓN vs. INDEPENDIENTE

RIVER PLATE vs. SARMIENTO

LANÚS vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

HURACÁN vs. G. Y ESGRIMA L.P.

GODOY CRUZ (MZA.) vs. VÉLEZ SARSFIELD

FECHA 12

UNIÓN vs. VÉLEZ SARSFIELD

G. Y ESGRIMA L.P. vs. GODOY CRUZ (MZA.)

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. HURACÁN

SARMIENTO vs. LANÚS

INDEPENDIENTE vs. RIVER PLATE

N.O. BOYS vs. COLÓN

ARSENAL F.C. vs. AT. TUCUMÁN

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. DEF. Y JUSTICIA

TIGRE vs. ROSARIO CTRAL.

BARRACAS CTRAL. vs. RACING CLUB

BOCA JRS. vs. PLATENSE

BANFIELD vs. PATRONATO (P.)

SAN LORENZO DE A. vs. ESTUDIANTES DE L.P.

TALLERES (CBA.) vs. ARGENTINOS JRS.

FECHA 13

ARGENTINOS JRS. vs. UNIÓN

ESTUDIANTES DE L.P. vs. TALLERES (CBA.)

PATRONATO (P.) vs. SAN LORENZO DE A.

PLATENSE vs. BANFIELD

RACING CLUB vs. BOCA JRS.

ROSARIO CTRAL. vs. BARRACAS CTRAL.

DEF. Y JUSTICIA vs. TIGRE

AT. TUCUMÁN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

COLÓN vs. ARSENAL F.C.

RIVER PLATE vs. N.O. BOYS

LANÚS vs. INDEPENDIENTE

HURACÁN vs. SARMIENTO

GODOY CRUZ (MZA.) vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

VÉLEZ SARSFIELD vs. G. Y ESGRIMA L.P.

FECHA 14

UNIÓN vs. G. Y ESGRIMA L.P.

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. VÉLEZ SARSFIELD

SARMIENTO vs. GODOY CRUZ (MZA.)

INDEPENDIENTE vs. HURACÁN

N.O. BOYS vs. LANÚS

ARSENAL F.C. vs. RIVER PLATE

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. COLÓN

TIGRE vs. AT. TUCUMÁN

BARRACAS CTRAL. vs. DEF. Y JUSTICIA

BOCA JRS. vs. ROSARIO CTRAL.

BANFIELD vs. RACING CLUB

SAN LORENZO DE A. vs. PLATENSE

TALLERES (CBA.) vs. PATRONATO (P.)

ARGENTINOS JRS. vs. ESTUDIANTES DE L.P.

FECHA 15

ESTUDIANTES DE L.P. vs. UNIÓN

PATRONATO (P.) vs. ARGENTINOS JRS.

PLATENSE vs. TALLERES (CBA.)

RACING CLUB vs. SAN LORENZO DE A.

ROSARIO CTRAL. vs. BANFIELD

DEF. Y JUSTICIA vs. BOCA JRS.

AT. TUCUMÁN vs. BARRACAS CTRAL.

COLÓN vs. TIGRE

RIVER PLATE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

LANÚS vs. ARSENAL F.C.

HURACÁN vs. N.O. BOYS

GODOY CRUZ (MZA.) vs. INDEPENDIENTE

VÉLEZ SARSFIELD vs. SARMIENTO

G. Y ESGRIMA L.P. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

FECHA 16

UNIÓN vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

SARMIENTO vs. G. Y ESGRIMA L.P.

INDEPENDIENTE vs. VÉLEZ SARSFIELD

N.O. BOYS vs. GODOY CRUZ (MZA.)

ARSENAL F.C. vs. HURACÁN

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. LANÚS

TIGRE vs. RIVER PLATE

BARRACAS CTRAL. vs. COLÓN

BOCA JRS. vs. AT. TUCUMÁN

BANFIELD vs. DEF. Y JUSTICIA

SAN LORENZO DE A. vs. ROSARIO CTRAL.

TALLERES (CBA.) vs. RACING CLUB

ARGENTINOS JRS. vs. PLATENSE

ESTUDIANTES DE L.P. vs. PATRONATO (P.)

FECHA 17

PATRONATO (P.) vs. UNIÓN

PLATENSE vs. ESTUDIANTES DE L.P.

RACING CLUB vs. ARGENTINOS JRS.

ROSARIO CTRAL. vs. TALLERES (CBA.)

DEF. Y JUSTICIA vs. SAN LORENZO DE A.

AT. TUCUMÁN vs. BANFIELD

COLÓN vs. BOCA JRS.

RIVER PLATE vs. BARRACAS CTRAL.

LANÚS vs. TIGRE

HURACÁN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

GODOY CRUZ (MZA.) vs. ARSENAL F.C.

VÉLEZ SARSFIELD vs. N.O. BOYS

G. Y ESGRIMA L.P. vs. INDEPENDIENTE

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. SARMIENTO

FECHA 18

UNIÓN vs. SARMIENTO

INDEPENDIENTE vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

N.O. BOYS vs. G. Y ESGRIMA L.P.

ARSENAL F.C. vs. VÉLEZ SARSFIELD

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. GODOY CRUZ (MZA.)

TIGRE vs. HURACÁN

BARRACAS CTRAL. vs. LANÚS

BOCA JRS. vs. RIVER PLATE

BANFIELD vs. COLÓN

SAN LORENZO DE A. vs. AT. TUCUMÁN

TALLERES (CBA.) vs. DEF. Y JUSTICIA

ARGENTINOS JRS. vs. ROSARIO CTRAL.

ESTUDIANTES DE L.P. vs. RACING CLUB

PATRONATO (P.) vs. PLATENSE

FECHA 19

PLATENSE vs. UNIÓN

RACING CLUB vs. PATRONATO (P.)

ROSARIO CTRAL. vs. ESTUDIANTES DE L.P.

DEF. Y JUSTICIA vs. ARGENTINOS JRS.

AT. TUCUMÁN vs. TALLERES (CBA.)

COLÓN vs. SAN LORENZO DE A.

RIVER PLATE vs. BANFIELD

LANÚS vs. BOCA JRS.

HURACÁN vs. BARRACAS CTRAL.

GODOY CRUZ (MZA.) vs. TIGRE

VÉLEZ SARSFIELD vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

G. Y ESGRIMA L.P. vs. ARSENAL F.C.

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. N.O. BOYS

SARMIENTO vs. INDEPENDIENTE

FECHA 20

UNIÓN vs. INDEPENDIENTE

N.O. BOYS vs. SARMIENTO

ARSENAL F.C. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. G. Y ESGRIMA L.P.

TIGRE vs. VÉLEZ SARSFIELD

BARRACAS CTRAL. vs. GODOY CRUZ (MZA.)

BOCA JRS. vs. HURACÁN

BANFIELD vs. LANÚS

SAN LORENZO DE A. vs. RIVER PLATE

TALLERES (CBA.) vs. COLÓN

ARGENTINOS JRS. vs. AT. TUCUMÁN

ESTUDIANTES DE L.P. vs. DEF. Y JUSTICIA

PATRONATO (P.) vs. ROSARIO CTRAL.

PLATENSE vs. RACING CLUB

FECHA 21

RACING CLUB vs. UNIÓN

ROSARIO CTRAL. vs. PLATENSE

DEF. Y JUSTICIA vs. PATRONATO (P.)

AT. TUCUMÁN vs. ESTUDIANTES DE L.P.

COLÓN vs. ARGENTINOS JRS.

RIVER PLATE vs. TALLERES (CBA.)

LANÚS vs. SAN LORENZO DE A.

HURACÁN vs. BANFIELD

GODOY CRUZ (MZA.) vs. BOCA JRS.

VÉLEZ SARSFIELD vs. BARRACAS CTRAL.

G. Y ESGRIMA L.P. vs. TIGRE

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

SARMIENTO vs. ARSENAL F.C.

INDEPENDIENTE vs. N.O. BOYS

FECHA 22

UNIÓN vs. N.O. BOYS

ARSENAL F.C. vs. INDEPENDIENTE

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. SARMIENTO

TIGRE vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

BARRACAS CTRAL. vs. G. Y ESGRIMA L.P.

BOCA JRS. vs. VÉLEZ SARSFIELD

BANFIELD vs. GODOY CRUZ (MZA.)

SAN LORENZO DE A. vs. HURACÁN

TALLERES (CBA.) vs. LANÚS

ARGENTINOS JRS. vs. RIVER PLATE

ESTUDIANTES DE L.P. vs. COLÓN

PATRONATO (P.) vs. AT. TUCUMÁN

PLATENSE vs. DEF. Y JUSTICIA

RACING CLUB vs. ROSARIO CTRAL.

FECHA 23

ROSARIO CTRAL. vs. UNIÓN

DEF. Y JUSTICIA vs. RACING CLUB

AT. TUCUMÁN vs. PLATENSE

COLÓN vs. PATRONATO (P.)

RIVER PLATE vs. ESTUDIANTES DE L.P.

LANÚS vs. ARGENTINOS JRS.

HURACÁN vs. TALLERES (CBA.)

GODOY CRUZ (MZA.) vs. SAN LORENZO DE A.

VÉLEZ SARSFIELD vs. BANFIELD

G. Y ESGRIMA L.P. vs. BOCA JRS.

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. BARRACAS CTRAL.

SARMIENTO vs. TIGRE

INDEPENDIENTE vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

N.O. BOYS vs. ARSENAL F.C.

FECHA 24

UNIÓN vs. ARSENAL F.C.

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. N.O. BOYS

TIGRE vs. INDEPENDIENTE

BARRACAS CTRAL. vs. SARMIENTO

BOCA JRS. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

BANFIELD vs. G. Y ESGRIMA L.P.

SAN LORENZO DE A. vs. VÉLEZ SARSFIELD

TALLERES (CBA.) vs. GODOY CRUZ (MZA.)

ARGENTINOS JRS. vs. HURACÁN

ESTUDIANTES DE L.P. vs. LANÚS

PATRONATO (P.) vs. RIVER PLATE

PLATENSE vs. COLÓN

RACING CLUB vs. AT. TUCUMÁN

ROSARIO CTRAL. vs. DEF. Y JUSTICIA

FECHA 25

DEF. Y JUSTICIA vs. UNIÓN

AT. TUCUMÁN vs. ROSARIO CTRAL.

COLÓN vs. RACING CLUB

RIVER PLATE vs. PLATENSE

LANÚS vs. PATRONATO (P.)

HURACÁN vs. ESTUDIANTES DE L.P.

GODOY CRUZ (MZA.) vs. ARGENTINOS JRS.

VÉLEZ SARSFIELD vs. TALLERES (CBA.)

G. Y ESGRIMA L.P. vs. SAN LORENZO DE A.

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. BANFIELD

SARMIENTO vs. BOCA JRS.

INDEPENDIENTE vs. BARRACAS CTRAL.

N.O. BOYS vs. TIGRE

ARSENAL F.C. vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

FECHA 26

AT. TUCUMÁN vs. UNIÓN

COLÓN vs. DEF. Y JUSTICIA

RIVER PLATE vs. ROSARIO CTRAL.

LANÚS vs. RACING CLUB

HURACÁN vs. PLATENSE

GODOY CRUZ (MZA.) vs. PATRONATO (P.)

VÉLEZ SARSFIELD vs. ESTUDIANTES DE L.P.

G. Y ESGRIMA L.P. vs. ARGENTINOS JRS.

ALDOSIVI (M.D.P.) vs. TALLERES (CBA.)

SARMIENTO vs. SAN LORENZO DE A.

INDEPENDIENTE vs. BANFIELD

N.O. BOYS vs. BOCA JRS.

ARSENAL F.C. vs. BARRACAS CTRAL.

CTRAL. CBA. (S.E.) vs. TIGRE

FECHA 27

UNIÓN vs. CTRAL. CBA. (S.E.)

TIGRE vs. ARSENAL F.C.

BARRACAS CTRAL. vs. N.O. BOYS

BOCA JRS. vs. INDEPENDIENTE

BANFIELD vs. SARMIENTO

SAN LORENZO DE A. vs. ALDOSIVI (M.D.P.)

TALLERES (CBA.) vs. G. Y ESGRIMA L.P.

ARGENTINOS JRS. vs. VÉLEZ SARSFIELD

ESTUDIANTES DE L.P. vs. GODOY CRUZ (MZA.)

PATRONATO (P.) vs. HURACÁN

PLATENSE vs. LANÚS

RACING CLUB vs. RIVER PLATE

ROSARIO CTRAL. vs. COLÓN

DEF. Y JUSTICIA vs. AT. TUCUMÁN

LA FECHA DE LOS CLASICO

•Fecha 1: Estudiantes-Gimnasia y

San Lorenzo-Independiente

•Fecha 2: Colón-Unión

•Fecha 7: San Lorenzo-Boca y

Racing-Independiente

•Fecha 9: Rosario Central-Newell’s

•Fecha 10 : Tigre-Platense

•Fecha 11: Defensa y Justicia-Arsenal

•Fecha 12: Independiente-River

•Fecha 13: Racing-Boca

•Fecha 15: Racing-San Lorenzo

•Fecha 16: Argentinos-Platense

•Fecha 18: Boca-River

•Fecha 20: Banfield-Lanús y

San Lorenzo-River

•Fecha 22: San Lorenzo-Huracán

•Fecha 27: Racing-River y

Boca-Independiente