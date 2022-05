Mauro Zárate se convirtió en refuerzo de Platense

Platense generó la primera bomba del mercado de paees, ya que sumó como nuevo refuerzo a Mauro Zárate. El delantero de 34 años, quien estuvo el último semestre libre, se sumará al Calamar por la próxima temporada generando la sorpresa en el fútbol argentino.

El ex Boca y Vélez, se encontraba sin club tras su rápida salida del América Mineiro. En el último tiempo había sonado en Gimnasia, pero por sus números altos y el no de Pipo Gorosito no se terminó dando. El próximo martes será presentado y se pondrá bajo las órdenes de Omar De Felipe.