Sin Messi, el Inter de Miami juega el clásico

Hoy a las 21, por una nueva fecha de la MLS, el Inter Miami de Javier Mascherano, el profe Pablo Blanco y Lionel Messi, entre otros, visitará al Orlando City.

Para este partido no podrá ser de la partida el capitán del seleccionado nacional Lionel Messi, ya que todavía no se recuperó de una distensión muscular.

“No vamos a poder contar con Leo”, afirmó el entrenador Javier Mascherano antes de la práctica y adelantó que esperan que Messi puede estar en poco tiempo.

“Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene, pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, expresó Mascherano.