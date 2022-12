La Albiceleste ya trabaja pensando en Australia

Con el triunfo ante Polonia, la Selección Argentina clasificó en el primer lugar del Grupo C. De esa forma se medirá con Australia, el sábado desde las 16 (hora de nuestro país) en el Ahmed bin Ali Stadium. Los de Oceanía quedaron segundos en el grupo de Francia, dejando afuera a Dinamarca. En este sentido, el cuerpo técnico planificó una sesión de tinte regenerativo para los jugadores que sumaron minutos ayer, mientras que exigirá un poco más al resto de la delegación albiceleste. Lo dijo el propio Scaloni en conferencia, hay poco margen para preparar el duelo de octavos de final.

A priori, es un rival de los más accesibles para octavos de final de un Mundial. Australia nunca pasó de dicha fase, llegó a esta instancia complicando en Alemania 2006 a Italia, que luego fue campeón.

En cuanto a historial con los australianos, hay dos partidos oficiales. Uno fue por aquel Repechaje previo a Estados Unidos 1994. La Selección llegó a ese partido tras el 0-5 con Colombia en el Monumental. Tuvo un duelo mano a mano: fue 1-1 en Australia con gol de Balbo y 1-0 de local por Batistuta. Diego Maradona había vuelto a la Selección especialmente por lo que se estaba jugando el combinado nacional.

Maradona y el “café veloz”

Varias décadas más tarde, en medio del cortocircuito con Julio Humberto Grondona por su salida como DT de la Selección Argentina tras el Mundial Sudáfrica 2010, el Diez expuso viejas acciones del histórico presidente de la AFA y recordó un momento clave de aquel Repechaje con Australia.

“¿Por qué no hubo antidoping en el partido con Australia si habíamos tenido en todos los partidos? Lo que pasa es que para jugar con Australia te daban un café veloz. Al café le ponían algo y por ahí corríamos más”, aseguró en El show del fútbol, allá por mayo de 2011.

Luego de aquella frase resonante, Maradona siguió arremetiendo contra el dirigente: “Te hacen 10 controles antidoping y justo el partido que hace que Argentina no vaya a Estados Unidos no hay control antidoping. Ahí estaba la trampa, y eso lo sabía Grondona...”.

Todo lo que vino después ya se sabe. Ilusiones, buen andar en Estados Unidos, enfermera de blanco, doping positivo, versiones cruzadas, suspensión y el famoso “me cortaron las piernas”.

Así está el cuadro de los octavos de final

En la jornada de ayer se completaron dos grupos más del Mundial de Catar con la esperada clasificación de Argentina a octavos de final. Hasta el momento ya se confirmaron cuatro choques en dicha instancia: Países Bajos (1° A) vs. Estados Unidos (2° B) e Inglaterra (1° B) vs. Senegal (2° A); más Argentina (1° C) vs. Australia (2° D) y Francia (1° D) vs. Polonia (2° C).

Los otros dos que ya lograron su boleto a la próxima ronda, y seguramente terminen punteros de sus zonas, son Brasil y Portugal. A continuación, todos los cruces de la siguiente instancia de la cita mundialista.