Scaloni con diario Hoy: “Me parece una locura jugar tan rápido los octavos de final”

Tras lograr el primer objetivo de clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el estadio 974. En este marco, el enviado especial de diario Hoy, Juan Pablo Ferrari, tomó la palabra para dirigirse al entrenador de la Selección y le consultó acerca del armado del equipo y cómo se encuentra anímicamente tras obtener el primer puesto del grupo.

“Hoy estamos contentos, pero tampoco muy efusivos, porque jugamos, y quiero aclarar que me parece totalmente una locura jugar dentro de casi dos días y poco, cuando somos primeros del grupo”, respondió Scaloni.

“No lo puedo entender, ahora es la una de la mañana, mañana ya es jueves y al otro día es preparar el partido y jugar. No están dadas las condiciones para que así sean, pero bueno, es para los dos igual. Somos primeros del grupo y podríamos haber tenido más descanso, la verdad”, agregó el entrenador.

“Y eso que somos primeros del grupo, si hubiéramos salido terceros, estábamos afuera y era mejor. Son las dos de la mañana y seguimos acá, mientras que Australia ya está descansando. Pero bueno, es lo que hay, nosotros somos primeros. Tendríamos que haber jugado incluso antes o jugar otro día después, pero bueno, la FIFA decidió así”, concluyó Scaloni.

En cuanto al funcionamiento del equipo y el armado del plantel, el DT argentino dijo: “A Giovanni Lo Celso, a Nicolás Gonzalez y a Joaquín Correa los quiero tener acá, no me va a cambiar la opinión que tengo de esos jugadores y lo que hacían de que ellos estén acá era potenciar a la Selección. En este momento, que no podemos contar con ellos, tuvimos que buscar alternativas y las tenemos. Son diferentes jugadores pero cada uno tiene sus características”.

“El partido no me sorprendió porque fue mérito nuestro, no tanto de ellos. No permitimos prácticamente que haya contragolpes, que era su juego”, finalizó.

Julián Álvarez habló tras su primer gol

El joven delantero ex River Plate anotó el segundo tanto del partido para sellar el 2 a 0 ante Polonia. Una vez finalizado el encuentro con euforia y emoción calificó su gol como algo “inolvidable” y prometió que tanto él como el resto del equipo lo van a dejar todo por lograr el máximo objetivo. “Contento en lo personal, contento por el grupo. Lo merecíamos, hicimos un gran partido, cerramos una gran fase de grupos y cumplimos el objetivo, que era lo más importante”.

“Todos los días se cruzan cosas por la cabeza, estar acá es lo máximo. Con la Selección, jugando un Mundial con la gente de Argentina que se siente mucho el apoyo, el cariño y es algo inolvidable estar viviendo este momento y vamos a dar lo mejor para todos los argentinos”, añadió.