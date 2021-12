La defensa, el “Lema” del mercado para el Pincha

Una de las bases del éxito para los ciclos de Ricardo Zielinski siempre fueron las defensas sólidas. Algo que encontró en el último campeonato en Estudiantes de La Plata. Fabián Noguera y Agustín Rogel. Dos zagueros centrales que aportaron, tanto en defensa como en ataque. No es sencillo lograr un entendimiento tan marcado entre dos defensores. Sin embargo, tanto el exjugador de Santos, como el uruguayo, lo consiguieron. Y mientras tanto, el Pincha le sacó rédito a sus buenos rendimientos dentro del campo de juego.

Pese a esto, no siempre se puede lograr que los futbolistas se queden más allá del mercado de pases. Es el caso de Agustín Rogel, quien está a préstamo en Estudiantes hasta el 31 del corriente mes, pero que no continuaría. Según pudo saber diario Hoy, y tal cual anticipó en los últimos dais, la dirigencia de Estudiantes pretende que el futbolista continúe, aunque no está dispuesto a hacerse cargo del 100% del sueldo que percibía en el Toulouse de Francia.

Haría uso de la opción de compra en 1.500.000 de dólares, pero en dos cuotas, algo que complica las negociaciones con el club francés. Por esta razón, ante las difíciles negociaciones, tanto con el defensor como con el Toulouse, la Comisión Directiva ya trabaja en otras opciones. Entre ellas, y que fue otra de las primicias de este multimedio, la de Cristian Lema.

Según pudo saber este diario, Ricardo Zielinski llamó al zaguero de Newell’s para mostrarle el interés del club y del propio técnico en tenerlo en sus filas para la Libertadores del año que viene. El jugador queda libre a fin de este mes y a partir de allí el Pincha empezará a negociar con su representación.

Las primeras bajas del plantel

En las últimas horas se avanzó en la salida de dos futbolistas del plantel de Estudiantes de La Plata. En primera instancia, se concretó la partida a Almagro, a préstamo sin cargo y sin opción de compra, del arquero Emiliano González. Así, en busca de rodaje y más minutos, sería la primera salida de un jugador albirrojo. Tuvo buenas apariciones en la Reserva que peleó el campeonato, y ahora tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en un equipo fuerte de la Primera Nacional. El préstamo sería hasta diciembre de 2023.

En otro orden de situaciones, quien regresará en los próximos días al país tras sus vacaciones y de estar cedido a préstamo en Newell’s es Pablo Sabbag. El delantero colombiano debe volver al Pincha, aunque no será tenido en cuenta y se busca una salida a préstamo.