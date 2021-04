La duda de Zielinski para enfrentar al Calamar

Estudiantes de La Plata continúa con la preparación de cara al próximo objetivo: Platense, el lunes a las 18, en el estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 12 de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. “Son todas finales y el partido más importante siempre es el que está por venir”, coincidieron en sus declaraciones tanto el técnico del Pincha, Ricardo Zielinski, como sus futbolistas cada vez que tuvieron un momento con el micrófono.



El resultado en Rosario lo dejó en una posición de privilegio en la tabla, segundo a dos unidades del líder Colón, y dependiendo de sí mismo para obtener uno de los objetivos planteados al inicio de la pretemporada: ingresar a los cuartos de final del certamen.



La victoria por 1 a 0 ante el Canalla en el Gigante de Arroyito no solo dejó buenas sensaciones por los tres puntos, sino también por el rendimiento colectivo, y un equipo que se va afianzando en el sprint final de la Copa. Por esta razón, en la práctica de ayer en el Country Club de City Bell, el Ruso trabajó con la mayoría de futbolistas que estuvieron desde el inicio en Rosario. Sin embargo, a tres días del choque ante el Calamar, uno de los peores del grupo ya que comparte la última posición con Aldosivi y Arsenal, mantiene un interrogante: ¿Manuel Castro o Ángel González?

En principio, hay que marcar que el uruguayo mantiene un dolor en su pie derecho a causa de una fractura en el hallux (dedo grande del pie), el fin de semana pasado tuvo minutos en el triunfo, aunque tuvo que se infiltrado y no se lo vio al ciento por ciento desde lo físico. Por otro lado, el mendocino González, quien volvió a tener una actuación decepcionante y fue uno de los puntos flojos de la victoria del Pincha. Ante esta situación, el cuerpo técnico que encabeza Zielinski esperará hasta último momento para definir quien irá de arranque.



En consecuencia, el equipo no sufriría mayores modificaciones para el lunes: Mariano Andújar será el arquero; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Pasquini completarán la defensa; en el medio estarían Jorge Rodríguez, Lucas Rodríguez, Sánchez Miño y la duda anteriormente mencionada, mientras que la delantera sería con Federico González y Martín Cauteruccio.