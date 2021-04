Futuro incierto para Tití Rodríguez

En medio de una gran performance en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata podría perder en breve a una de sus figuras, ya que no logra resolver la situación hace varios meses. Se trata de Lucas “Tití” Rodríguez, de apenas 24 años recién cumplidos, pero surgido y formado en las divisiones juveniles del Pincha.



Con más de 100 partidos en Primera y siendo el máximo goleador del actual plantel Albirrojo, va camino a quedar libre el próximo 30 de junio, ya que es la fecha en la que finaliza su vínculo contractual y aún no hay negociación abierta entre el jugador y los dirigentes del club. A menos que surja un acercamiento inesperado en las próximas semanas, todo parecería indicar que el final va camino a la separación de las partes. De esta manera, el volante ofensivo del Pincha tiene un píe y medio afuera del club.



La dirigencia Albirroja y su representante aún no llegaron a un acuerdo para la continuidad del jugador y parece que no lo harán en un futuro cercano. Además, según pudo saber El Clásico de diario Hoy, Tití quiere emigrar al exterior (recibió ofertas del fútbol estadounidense), aunque tampoco le apetece irse sin dejarle nada al club que lo vio nacer y lo crió desde muy chico.



En otro orden de situaciones, quien ya no está en Estudiantes pero le sigue trayendo inconvenientes a la institución es Diego García. El uruguayo fue cedido a préstamo a Talleres de Córdoba para jugar la Copa Sudamericana, aunque en las últimas horas recibió la negativa para salir del país por parte de la Justicia. Vale recordar que el futbolista está acusado por presunto abuso sexual y no podrá disputar partidos con la “T” fuera de la Argentina.