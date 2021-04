“Queremos posicionarnos donde tenemos que estar”

Maximiliano Coronel llegó al Lobo en julio de 2013, justo después de que Gimnasia volviera a Primera, y desde entonces se mostró como una pieza fundamental en la defensa Tripera. Querido por sus compañeros, elegido por los técnicos que pasaron en estos años y metido desde hace rato en el corazón del hincha, el defensor se convirtió en una bandera del club. En diálogo con diario Hoy, dejó sus sensaciones sobre el presente del equipo.

—Tras superar la terrible ola de contagios en el plantel, ¿qué balance hacés del equipo hasta el momento?

—El balance es positivo, creo que veníamos haciendo un buen torneo y lamentablemente sufrimos las bajas por coronavirus, lo que desarticuló el funcionamiento que veníamos demostrando. Esto dio lugar a varios chicos que no estaban sumando minutos y que por suerte estuvieron a la altura de las circunstancias.

—Si bien el fútbol se trata de resultados y no de merecimiento, ¿sentís que por rendimiento deberían estar un poco más arriba en la tabla?



—Como te decía, creo que se venían haciendo las cosas bien y lamentablemente sufrimos una numerosa cantidad de contagios que hizo que hoy no podamos estar donde realmente deberíamos. Por suerte estamos todos recuperados y con muchas ganas de volver a posicionarnos donde realmente tenemos que estar.

—Es un equipo que mezcla juventud y experiencia, y vos sos uno de los referentes en el plantel. ¿Qué consejos les das a los más pibes en el día a día?



—En la actualidad, en el plantel tenemos la mezcla justa de gente con experiencia y juventud. Tanto yo como los más grandes (Licht, Alemán, Pérez García y Ayala) tratamos de aportarles todas las herramientas a los más chicos para que cuando les toque jugar se les haga lo más fácil posible. Lo bueno es que ellos saben escuchar y eso se ve reflejado en la cancha.

—Estamos atravesando el peor momento de la pandemia. ¿Cómo lo vivís en lo personal y qué opinión te merece la discusión sobre fútbol sí, fútbol no?



—Como vos decís, estamos atravesando un momento muy difícil en la pandemia no solamente en Argentina sino en todo el mundo. Creo que es necesario tomar los recaudos correspondientes para tratar a la Covid-19 con la atención y responsabilidad que se merece. Pese a tener todos los protocolos en el club, sufrimos un momento de contagios que por suerte se pudieron controlar. De todas formas, me gustaría dejar un mensaje y es que entre todos nos cuidemos, así esto termina lo más rápido posible.