La dura confesión de Daniel Osvaldo

En la madrugada de este jueves, Daniel Osvaldo compartió un video en sus redes sociales en el que muy angustiado confesó que atraviesa una "depresion muy grande" y problemas de acciones a las drogas y al alcohol.

El ex futbolista de 38 años comenzó diciendo: "Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando bien para nada".

Luego de aclarar que las acusaciones sobre su ex pareja, Daniela Ballester, eran mentira y que los dijo en un "estado de enojo y de ceguera", el cantante contó lo que está atravesando.

"No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos", afirmó.

Además reveló que se encuentra en un tratamiento psiquiátrico tomando medicamentos y que sufre falta de autoestima.

Por otro lado, el ex Boca detalló sobre su dia a día y dijo: "No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces".

"Creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, sostuvo Osvaldo a quién se lo vio muy angustiado.

“Ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”, cerró.