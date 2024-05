La dura eliminación de Estudiantes bajo la lupa del profesor Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

Dicen que la mejor defensa es atacar. Siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios para que el ir e ir no implique ser goleado. Fue un partido atípico de Copa Libertadores por la cantidad de goles, y un juego copero por los avatares del resultado, todo lo que pusieron los protagonistas más el clima.

Huachipato no tiene el plantel ni cobran sus futbolistas los sueldos de los de 1 y 57. Ni siquiera es uno de los tres mejores planteles del fútbol chileno. Así y todo el León no se animó. A pesar de su abultada derrota en La Paz, se rehizo. No regaló nada. El conjunto visitante fue cada vez que pudo y aguantó cuando tuvo que hacerlo.

Sé que el simpatizante albirrojo cree solo en ganar. Más de local, y más en la situación del grupo en que Estudiantes se encontraba.

El Pincha siempre dio ventajas defensivas con Eduardo Domínguez. Siempre el volante central no es todo lo recuperador que debe serlo. Tanto Boca como Vélez (en el medio, torneo ganado anteriormente), como Lanús en la presente competencia, si no vencieron al Pincha, merecieron hacerlo.

El Pincha mostró carácter para seguir en partido, pero no le alcanzó, ya que el rival hizo uso y abuso de su endeblez defensiva. Y eso, en toda competencia y más en la Libertadores, se paga. Ya es solo recuerdo.

La palabra del goleador

Tras la dolorosa derrota frente al elenco chileno, el único jugador que frenó en zona mixta para dialogar con los medios fue Javier Correa. El autor de dos goles en la noche de Uno dejó sus sensaciones luego de la eliminación en el certamen continental: “Cometimos varios errores y nos metimos solos en el quilombo. Nos vamos calientes y dolidos al igual que la gente. Hay muchas cosas para corregir, esto es largo. Venimos de logros importantes, pero no por eso debemos relajarnos. Aún tenemos chances de meternos en la Sudamericana, pero no depende de nosotros. Tenemos que seguir trabajando como siempre. Los chicos de Huachipato con sus armas nos hicieron cuatro goles, en la Copa Libertadores no te perdonan”.