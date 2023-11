La Familia Pincha colmó el Kempes

Enviado especial

Estudiantes de La Plata vivió en el estadio Mario Alberto Kempes una de las batallas más importantes de los últimos años y lógicamente la Familia Pincha no se lo iba a perder. Desde 2009 que el conjunto platense no jugaba una instancia de semifinales, estos 14 años significan muchos años y grandes sueños, como también frustraciones, lo más cerca lo que sucedió con Atlético Paranaense o el Corinthians en Libertadores y Sudamericana, respectivamente en 2022 y en este año.

El viaje fue bastante normal para las personas que se movieron en autos particulares, ya que atravesaron la gran ruta 9, que estaba en perfectas condiciones, con un clima ideal, un poco de calor, es cierto, pero muy bien para circular y sin demasiadas demoras. Alrededor de 10 horas separan a un mortal de La Plata a Córdoba y esos números, en general, se fueron reduciendo, en una buena marca.

Desgraciadamente, el dolor de cabeza llegó para las personas que llegaron a la capital del suelo cordobés en los micros de las filiales, debido a que, por decisión de los organismos de seguridad, los hicieron ir por ruta 8, un camino que solo tiene una vía, mano y contramano, y su estado no es el mejor, ya que hay muchos pozos, pocas señalizaciones y también una oferta prácticamente nula de servicios. Como si fuera poco, el grueso de estos fanáticos llegó al Kempes a pocos minutos de comenzar el encuentro más vibrante del año para los hinchas albirrojos.

Esto fue un gran aspecto negativo, la tribuna pincharrata recién empezó a tomar color después de la igualdad de Miguel Merentiel, por lo que varios hinchas tuvieron que pagar la suma de 10 mil pesos, sumado a los casi 30 mil del viaje en colectivo, para perderse varios instantes del juego, mientras que la parcialidad de Boca ya a las 18.00 estaba ingresando al MAK.

Ya en las adyacencias del campo de juego que utiliza habitualmente Talleres, hubo un suceso lamentable en el ingreso de los simpatizantes platenses, ya que un desconocido le robó la billetera a un joven y se fugó del lugar de inmediato. Desgraciadamente las fuerzas de seguridad no lograron dar con el malviviente y un oriundo de nuestra región perdió la suma de alrededor de 40 mil pesos, sumada a toda su documentación, en lo que representa un verdadero dolor de cabeza.

No son tiempos fáciles para el país desde lo económico, con un recambio desde el gobierno saliente y el entrante, aumento de precios, pero a la gente esto le importa poco cuando se trata de acompañar a su equipo equipo. Estudiantes tuvo, no como en cancha de Newell’s con Huracán, pero sí como en muchas ocasiones, un marco a la altura de las circunstancias, con hinchas que soportaron de las inentendibles decisiones de las fuerzas de seguridad, que hasta reprimieron a gente que no pudo ingresar al estadio, aún con su entrada en mano.

Lo concreto es que la Familia Pincha no se iba a perder esta cita con la historia. Una semifinal, en un horario incómodo, un día miércoles, cortando semana, sin feriados en el medio, no fueron mella para el público albirrojo, que en gran número, siendo más de 5.000 almas, se trasladaron de La Plata y distintos puntos del país a la popular visitante del estadio provincial cordobés.