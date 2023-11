Banfield se prepara con lo mejor

El partido del sábado también será importante para el equipo de Julio César Falcioni porque el Taladro se juega la posibilidad de meterse entre los primeros cuatro de la Zona A para jugar los playoffs. A pesar de que no depende de sí mismo, Banfield sabe que debe ganar, que Colón no gane también al mismo horario y después esperar al domingo para que Central no sume de a tres o que Independiente pierda y se ponga en juego la diferencia de gol donde el Rojo está dos tantos arriba nada más.

Con esas tres posibilidades, primero el Verdolaga sabe que debe hacer lo suyo y conseguir la victoria pero es consciente que enfrente tendrá a un rival que se juega la permanencia en Primera, por lo que tampoco le será una tarea fácil. Sin embargo, el elenco de Falcioni ha mejorado mucho desde la llegada del entrenador, tan es así que se salvó dos fechas antes del descenso y no pierde hace 8 partidos producto de 3 victorias y 5 empates.

Pensando en dicho partido contra el Lobo, en el predio de Luis Guillón recibieron buenas noticias en los últimos días ya que el defensor Alejandro Maciel se había retirado con una molestia del empate frente a Independiente pero evolucionó bien y todo parece indicar que está en condiciones de jugar al descartarse un desgarro muscular.

De esta manera, Falcioni tiene muchas chances de repetir el mismo equipo que viene de igualar y que buscará, con el apoyo de su gente, meterse en la fase final de la Copa de la Liga.

Sábado 25 de noviembre

18.00 Banfield – Gimnasia (Zona A)

Árbitro: Facundo TelloVAR:

Darío Herrera

18.00 Platense – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Silvio Trucco

VAR: Lucas Novelli

18.00 Unión – Tigre (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

18.00 Vélez – Colón (Zona A)

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Pablo Dóvalo