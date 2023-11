Holanda se clasificó a la Eurocopa 2024

Países Bajos goleó 6-0 a Gibraltar como visitante y se clasificó a la Eurocopa Alemania 2024, al igual que Francia (2-2 vs. Grecia), Croacia (1-0 vs. Armenia), Turquía (1-1 vs. Gales), Rumania (1-1 vs. Suiza) y Suiza.

El combinado de Ronald Koeman terminó segundo en el Grupo B con 18 puntos gracias a los goles de Calvin Stengs, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners y Cody Gakpo en el Estadio Algarve.

Las tres plazas restantes saldrán de un playoff en el que participarán Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Islandia, Israel, Kazajistán, Luxemburgo, Polonia, Ucrania y Gales.