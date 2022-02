La Fórmula 1 presentó sus nuevos autos

La Fórmula 1 calienta motores de cara al inicio de una nueva temporada, que tendrá muchas novedades respecto a la pasada, incluidos cambios reglamentarios.

En tanto, se espera otro gran enfrentamiento entre los máximos candidatos al título, Lewis Hamilton y Max Verstappen. No hay que dejar de lado el malestar del piloto británico de Mercedes, quien expresó quejas por la polémica definición de la pasada campaña, donde finalmente se impuso el piloto de la escudería Red Bull tras no ser penalizado.

Es por ello que el 2022 inicia caliente. En las últimas semanas cobró fuerza el rumor de que el máximo ganador de títulos de pilotos, Lewis Hamilton, dejaría la actividad en disconformidad con la Asociación luego de perder el campeonato en la última vuelta de la carrera final del año pasado. Así y todo reapareció después de un extenso silencio y despejó rumores en la presentación del nuevo modelo de Mercedes para la temporada 2022 de la Fórmula 1. La escudería presentó sus nuevos autos y decidió retornar al clásico color gris luego de dos años con el color negro predominando en sus carrozas.

A la hora de hablar ante la prensa en la presentación del nuevo auto, Hamilton aclaró que las amenazas de retirarse ya quedaron en el pasado. “Lo he considerado, pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte. Hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás”, afirmó.

¿El despertar de un gigante?

Cabe destacar que hay muchas miradas puestas en Ferrari, ya que la histórica escudería italiana quiere retornar a los primeros planos de las carreras y presentó un novedoso auto para competir en la actual temporada 2022.

La legendaria escudería del caballo negro dio a conocer en las últimas horas su flamante vehículo de cara a lo que será el reinicio de la actividad el fin de semana del 20 de marzo en Baréin. Previamente, habrá dos testeos de prueba planificados para el 23 o 25 de febrero en Cataluña y 11 o 13 de marzo en Baréin, donde se correrá días después. La idea de las escuderías es ver a los coches en las pistas para conocer en detalle sus primeros rendimientos.

Cabe destacar que también la escudería Red Bull, con su piloto estrella y campeón Max Verstappen, presentó un renovado y llamativo coche, con el cual tiene pensado repetir el título obtenido en el pasado 2021. Amoldado a las renovaciones reglamentarias, claro está. Los últimos en presentar sus autos serán Alpine, que lo hará mañana, y la escudería Alfa Romeo, el próximo domingo 27.