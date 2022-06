La historia de Micaela Neves: de ver carreras siendo niña a ser presidenta de la Fórmula 1100 Bonaerense

En la ciudad de La Plata se practican muchos deportes y uno de los que más convocatoria genera es el automovilismo, que muchas veces se lleva a cabo en el autódromo Roberto Mouras. Sin embargo, una de las categorías que ha tomado trascendencia en los últimos meses es la Fórmula 1100 Bonaerense y ante esta situación, la presidenta de la categoría Micaela Neves dialogó con diario Hoy y contó todo al detalle.

En cuanto a la categoría en particular, es zonal y si bien se disputa en el autódromo Roberto Mouras, también se lleva a cabo en el circuito de Dolores y el Galvez. Además, la mayoría de los pilotos son oriundos de la ciudad de las diagonales, siendo en total 31 rankeados, y al ser mixta, también hay seis mujeres. Estéticamente, los autos son similares a lo que es la F1, pero con mecánica Renault y motores 1300-1400.

Dicho esto, Neves comentó cómo fue que llegó a tener su fanatismo por los autos y explicó: “Hace muchos años corría mi tío en Estancia Chica e iba a verlo a él, yo tendría 6/7 años y estaba todo el fin de semana mirando todas las categorías. Después de muchos años empezó a correr mi hermano y un día le pedí a mi papá si me dejaba probar el auto de carrera. Finalmente, cuando terminó el campeonato de mi hermano me prestaron su auto, me llevaron a un circuito y probé. Terminé haciendo los tiempos que él consideraba buenos y con muchísimo esfuerzo me compraron mi auto de carreras y empecé a correr”.

Por otro lado, y en cuanto a su gestión, resaltó: “Es un halago que me hayan elegido porque se presentaron dos listas y ganamos por una buena diferencia. Tuvimos varias incorporaciones este año y esperamos superar el récord de la categoría de pilotos en pista”. Y al ser pilota también, agregó: “Hubo muchos cambios en la sociedad entonces las chicas se están animando más sin importar lo que digan. Antes capaz que no pensaban en correr y ahora se acercan muchas para hablar, averiguan, se informan, se animan y terminan corriendo”.

Finalmente, y de cara a lo que viene, sentenció: “La próxima fecha es el 9 de julio y es especial. La llamamos carrera de piloto invitado, que, como dice, se invita a un piloto de otra categoría para correr una de las dos finales. Hace una semana atrás logramos que la carrera se transmita por televisión y ojalá se repita otra vez”.