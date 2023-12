La Iffhs eligió a los mejores futbolistas del 2023: podio para Messi y Lautaro en el Top 10

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (Iffhs) reveló su ranking de los futbolistas más destacados del 2023, con la presencia de dos argentinos en el Top 10. Lionel Messi, ganador de este premio el año pasado, terminó en el tercer puesto y Lautaro Martínez quedó en el décimo lugar. En esta oportunidad y tras una gran temporada en Mancherter City el ganador fue elegido el noruego Erling Haaland.

El goleador del equipo ciudadano, campeón de la Champions y otros cuatro títulos con el equipo de Guardiola a lo largo del año, recibió 208 puntos y superó en el podio al francés Kylian Mbappé (105), otra vez segundo, y Messi (85), quien ya fue distinguido en 14 oportunidades por la Iffhs. El de Haaland, en tanto, es el primer galardón de este tipo para un futbolista de su país, algo realmente histórico para Noruega.

Entre los 10 jugadores más votados domina en presencias el City. Además de Haaland tiene a otros tres players: Rodri (4°), De Bruyne (6°) y Bernardo Silva (8°). En ese sentido es llamativa la ausencia de Julián Álvarez, pieza clave en los de Manchester, que ni siquiera estaba nominado en la lista preliminar de aspirantes. El que sí estaba pero quedó afuera del Top 10 fue Germán Cano, goleador del Fluminense campeón de la Libertadores y que hace tiempo atrás disputo la final del Mundial de Clubes en Medio Oriente.

Por su parte, Messi fue campeón de la Ligue 1 con el PSG y ganó la Leagues Cup siendo goleador y MVP del Inter Miami, además de aportar goles en ambos equipos y en la Selección Argentina. Por el lado de Lautaro, el delantero de Bahía blanca fue subcampeón de la Champions con Inter y llega al final del año como máximo artillero de la Serie A de Italia. Con 43 gritos a lo largo del año, fue el futbolista argentino que más festejó.

¿Cómo se elabora este premio?

Se tiene en cuenta el rendimiento en el año calendario, en este caso 2023. Por eso, el título de Catar 2022 no entra en la consideración del galardón. “Se tiene en cuenta si jugaron bien a lo largo del año, qué influencia tuvieron en sus equipos, hayan ganado o no títulos. No es por trayectoria. Entra todo en valoración y cada uno vota según su parecer”, explicó el periodista Julio Macías, representante en Argentina de la Iffhs.