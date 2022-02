La insólita explicación de Baliño tras el penal para Huracán

Más allá de haber obviado varias tarjetas, la jugada principal por la que se cuestionó su labor fue el insólito penal que le permitió al local igualar transitoriamente el juego.

Pero el juez, lejos de admitir un error, justificó el fallo: “Si tuviera que haber alguien enojado tendría que ser la gente de Estudiantes con algunos fallos. La jugada del penal tuve la oportunidad de verla en cámara lenta y lo que veo en la imagen de la tele es lo que veo en la cancha. Eso me deja tranquilo”, dijo. “Veo una zancadilla con la pierna izquierda y Noguera no juega el balón cuando Cóccaro quiere girar para el arco. No es algo que inventé o que no pasó, podemos discutir si alcanza para ser penal o no”, cerró.