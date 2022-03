La Libertadores continúa hoy con tres partidos

La Copa Libertadores sigue su curso desde esta noche, con los partidos de revancha de la fase 2 del certamen. Entre los partidos destacados de la jornada, está el duelo que enfrenta a los posibles rivales de Estudiantes de La Plata o Audax italiano. El venezolano Monagas y el chileno Everton se volverán a ver las caras para definir al clasificado a la fase 3, instancia previa a la ronda de grupos. “Es una ventaja importante, pero no esperamos otra cosa que un partido muy complicado”, dijo en rueda de prensa Francisco Meneghini, el técnico del equipo chileno, que reapareció en la Copa Libertadores luego de 13 años de espera.

El ganador se enfrentará en la tercera ronda al triunfador entre el Pincha y el chileno Audax, que mañana decidirán su cruce tras el triunfo 1-0 de los chilenos en su primer enfrentamiento.

El Everton anunció tres casos positivos de Covid-19 el jueves, lo que opacó la celebración del contundente triunfo contra Monagas.

“Se detectaron dos casos pertenecientes al staff técnico-médico (...) y un caso positivo entre los jugadores del plantel”, anunció el club en un comunicado.

El equipo no reveló qué futbolista arrojó resultado positivo en el test de detección de coronavirus, pero la prensa chilena sostiene que podría ser el argentino naturalizado mexicano Juan Cuevas, compañero habitual de Di Yorio y Sosa en el ataque ruletero.

Monagas inició su temporada directamente en la Copa Libertadores contra Everton. No le fue bien, como deja claro el 3-0 encajado, mostrándose muy frágil en la zaga.

Sin embargo, el sábado, el equipo entrenado por Johnny Ferreira dio señales de vida al dominar 3-1 a Mineros de Guayana en la primera jornada de la liga venezolana.

Por otro lado, en los dos encuentros restantes de la jornada, Fluminense recibirá a Millonarios de Colombia en Brasil, mientras que The Strongest se verá las caras ante Plaza Colonia en Bolivia. En el duelo entre brasileños y colombianos, los cariocas le ganaron 2 a 1 a los cafetero, en tanto que Plaza Colonia superó 2 a 0 a los bolivianos en la ida.

Zielinski y una mentalidad ganadora para el León

A horas del duelo ante Audax, los protagonistas palpitan lo que sucederá mañana en la revancha por la Copa Libertadores. En esa línea, Ricardo Zielinski anticipó: “Yo juego para ganar. No concibo ir a jugar un partido que no sea para ganarlo. Siempre me preparé para ganar. Todos los días es ganar, prepararte y ser mejor. No hay otra cosa”. Al mismo tiempo, Ezequiel Muñoz aseguró: “Sabemos que el miércoles tenemos un partido muy importante. A veces se hace más difícil enfrentar a un equipo extranjero. El resultado fue negativo, pero quedan 90 minutos como para darlo vuelta. Tenemos plantel”.