La Liga de los campeones volvió con todo

Y un día volvió el fútbol argentino. La Liga Profesional de Fútbol tuvo su puntapié inicial con dos enfrentamientos llenos de acción, con elencos que prometen mucho en el campeonato, como son los casos de Argentinos Juniors, de la mano de Gabriel Milito, y Huracán, dirigido de Diego Dabove. Sin embargo, lo que promete a veces no cumple en el comienzo.

En primer término, fue sorprendente la victoria de Rosario Central sobre el Bicho en el estadio Gigante de Arroyito. Con Miguel Ángel Russo regresando a la dirección técnica del Canalla, los locales se impusieron por 1 a 0 con un gran gol de cabeza de Jhonatan Candia a los 19 minutos de la primera parte.

En un choque vibrante, donde fue expulsado en el final el delantero con pasado en Estudiantes de La Plata, Leonardo Heredia, en los de La Paternal debido a un golpe contra un defensor rival, los del Mariscal merecieron al menos el empate, debido a que tuvieron una gran cantidad de situaciones de peligro, sumada a la alta posesión de la pelota.

Sin embargo, Central golpeó en el momento justo y se llevó la victoria. Aprovechando un error defensivo en salida, el volante Alan Rodríguez robó y asistió a Candia, que se tiró de palomita para clavar un golazo y dejar sin oportunidades a Federico Lanzillota.

Ese tanto no sepultó al Bicho, que tuvo siempre la misma vocación ofensiva para buscar el empate, aunque se tuvo que topar con Gaspar Servio, que respondió bien en reiteradas ocasiones y salvó a los de Russo de no poder sumar de a tres.

Pese a mucho insistir, Argentinos no consiguió la igualdad y se quedó con las ganas en un cierre caliente, debido a la roja directa, como también a un penal no sancionado que el juez Yael Falcón Pérez no vio.

En la próxima jornada del certamen, Central será visitante de Tigre en Victoria, en tanto que el Bicho recibirá a Racing en el Diego Maradona, lo que promete ser un partidazo.

La vuelta de Miguel a Rosario

No fue una jornada más en la vida del fútbol argentino. El comienzo de la Liga Profesional hizo que se diera un debut muy especial en el Gigante de Arroyito. Fue la vuelta, la nueva presentación de Miguel Ángel Russo como entrenador de Rosario Central, un ídolo de esa institución.

Formado en Estudiantes de La Plata, el técnico fue adoptado como hijo del Canalla, donde dirigió en reiteradas ocasiones y ahora tomó un barco que necesita despegar luego de varios años complicados. La historia empezó bien.