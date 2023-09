La pluma del profesor Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

Volvieron las Eliminatorias. Vino Ecuador, más defensivo que con Alfaro. Recontra defensivo. Usó un 1-5-3 (parados siempre en borde de área propia) y dos delanteros solitarios. Solo pasó la mitad al aprovecharse de imprecisiones de los gauchos o de errores de Otamendi en defensa al tener la bola en su poder. Intentó una presión alta.

Dibu sin trabajo. Molina y sus subidas. A veces, pero menos, Tagliafico, y Romero, que le salvó los errores a Otamendi con la pelota. Enzo retenido de cinco le cuesta. Poco de Mac Allister. Lautaro fue a todas y a los 45 casi marca, pero dio en el palo y se fue. Messi intentó manejar y a veces pudo. El crack tuvo un remate levemente desviado. González sin acción. Lo mejor De Paul, es mi favorito. No hay rival que perdone. Corre, mete, juega. Prepotea rivales y al juez. Argentina debe empezar a meter fuerte y adelantarse 10 metros, acompañar a Lautaro con Julián y soltar a Enzo Fernández, con tres en el fondo y liberar laterales para meter al rival en un arco.

En el segundo se planteó de esta manera. Argentina se adelantó y Ecuador, salvo alguna contra, no pudo pasar la mitad de cancha. Argentina cambió jugadores pero no cambió tanto la velocidad como debería, pero recordemos que ninguno de estos jugadores no está a punto entre idas y venidas.

Hay jugadores que evidentemente en la Selección tienen algo que hay que tener. Messi es un angelado, tiro suave por arriba de la barrera, gol suave. Después tiene tres o cuatro fieras, que realmente si están bien no deberían salir nunca. El arquero es una fiera, el Cuti es una bestia, De Paul es un animal, Paredes más allá de jugar bien tiene que meter, y mete.

Bienvenido sea que Argentina haya debutado en Eliminatorias y que no haya sido una carga el hecho de estrenar el título mundial.