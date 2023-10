La Scaloneta no descansa con Perú a la vista

Sin descanso y con el objetivo de seguir pisando fuerte en las Eliminatorias Conmebol, la Selección Argentina ayer se entrenó por la mañana en el predio que posee en Ezeiza y hoy por la tarde se repetirán las acciones pensando en el partido contra Perú el martes a las 23 en Lima. Con tareas regenerativas para aquellos que fueron titulares en la gran victoria contra Paraguay, el resto de los futbolistas tuvo trabajos con pelota y físico bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni.

Además de los titulares, el otro que estuvo haciendo movimientos tranquilos fue Lionel Messi, quien jugó en casi su totalidad el segundo tiempo y además viene de recuperarse de una pequeña molestia muscular. Al ir respondiendo bien, entre hoy y mañana en los entrenamientos vespertinos se va a decidir si el mejor jugador del mundo irá desde el arranque en el estadio Monumental de Lima o si seguirá en el banco de suplentes para sumar minutos en el complemento.

El viaje a Perú será el lunes por la tarde, alrededor de las 17, después de la práctica matutina y tras el almuerzo se dará la conferencia de prensa previa de Scaloni para que ahí la delegación haga los pocos kilómetros que separan el predio con el aeropuerto internacional.

Perú llega en medio de críticas

El seleccionado de Perú cayó el jueves por la noche contra Chile en Santiago y hasta el momento en tres partidos disputados sumó una sola unidad por el empate obtenido contra Paraguay. De esta manera, los peruanos llegan inmerso en un clima poco cálido y con muchas críticas, por lo que el DT Juan Reynoso se hizo responsable y habló sobre los dichos: “No me interesa repartir culpas, me interesa más que los jugadores estén convencidos. Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana”.

Además, en cuanto al presente de los Incas, Reynoso también tuvo autocrítica para intentar despertar a la Selección y buscar una rápida respuesta en este inicio de Eliminatorias: “Que el golpe de hoy (por el jueves) nos sirva para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para hacerlo, debemos ser un equipo camaleónico que nos adaptemos a varias circunstancias y, hoy, es parte, no me gustó”.

Luego de la derrota en Chile, el elenco albirrojo se entrenó ayer por la mañana en el centro de entrenamiento de la Universidad Católica y luego emprendió la vuelta a Lima. Allí, a partir de hoy comenzará a trabajar en su predio para planificar el duelo contra Argentina. Al igual que los dirigidos por Leonel Scaloni, hubo tareas regenerativas para los titulares y para el resto trabajos de campo. En ese sentido y después de no encontrar los resultados, no se descartan cambios para recibir a la Selección campeona del mundo.

Igualdad para la Sub-23

Con algunos jugadores de la Selección mayor observando el partido en el predio de Ezeiza, la Sub-23 comandada por Javier Mascherano se enfrentó a sus pares de Venezuela donde ninguno se pudo sacar ventaja y todo terminó en 0-0. Con Thiago Almada como capitán, hubo minutos para varios jugadores del fútbol argentino como así también otros del exterior como el ex-Vélez, Carlos Alcaraz, Nico Paz, Bruno Zapelli y Lucas Esquivel.

Sin embargo, a pesar del empate, hoy se dará la revancha frente al mismo seleccionado donde habría algunas modificaciones para que Mascherano siga observando otros futbolistas. Como noticia positiva para el suelo de La Plata, Fabricio Iacovich de Estudiantes y el nacido en Villa Elisa, Alcaraz, fueron desde el inicio contra la Vinotinto.

El 11 de ayer: Fabricio Iacovich; Nicolás Paz, Marco Di Césare, Aaron Quirós, Lucas Esquivel; Juan Sforza, Carlos Alcaraz, Juan Bisanz, Bruno Zapelli, Thiago Almada y Luciano Gondou.