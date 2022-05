La Selección Argentina hará base en Bilbao para la Finalísima ante Italia

La fecha FIFA de junio está a la vuelta de la esquina y cada vez falta menos para el duelo que la Selección Argentina afrontará ante Italia en la Finalísima disputada por los vigentes campeones de América y Europa.

Wembley será escenario de un partido importante de la preparación de la Albiceleste pensando en Catar 2022, pero finalmente el plantel de Lionel Scaloni no hará base en Londres, como se había planteado inicialmente. La Albiceleste hará base en Bilbao, España, desde el 24 al 31 de mayo, para preparar la final ante el seleccionado italiano. Como el encuentro será en Wembley, el combinado nacional volará desde Bilbao a Londres un día antes (31 de mayo).

Scaloni convocó a los jugadores a partir del próximo lunes 23 y sucede que el hotel que habían arreglado en

la capital inglesa recién los podía recibir desde el viernes 27. Es por eso que el cuerpo técnico de la Selección decidió que los entrenamientos se lleven a cabo en Bilbao, en España. Allí trabajarán hasta el martes 31, cuando viajen a Inglaterra para el partido del miércoles 1° de junio, desde las 16.45 de Argentina.

Después del partido, la Selección regresará a Bilbao, donde realizarán algunos entrenamientos más, hasta el sábado 4. La única opción que pare­ce haber al momento para sumar un segundo amistoso es la de visitar a Is­rael el lunes 6, si eso sucede, entonces la preparación culminará tras el amistoso, que sería en Tel Aviv o Haifa. Si el segundo partido no se confirma, entonces la concentración terminará con ese último entrenamiento del primer fin de semana de junio.

Cabe destacar que la Albiceleste no disputa un partido contra una selección europea desde el 9 de octubre de 2019, cuando tuvo un amistoso ante Alemania en Dortmund que finalizó 2-2. Desde entonces, todos los enfrentamientos del conjunto capitaneado por Lionel Messi se ha visto las caras ante combinados sudamericanos. A modo preparatorio, estaría previsto que Argentina también dispute un amistoso ante la Selección de Euskadi. Un amistoso que serviría como simulacro antes de la llegada de todo el plantel a la capital inglesa para jugar en Wembley un acontecimiento histórico acordado entre Conmebol y UEFA.

Senesi y la convocatoria de Scaloni: “La decisión siempre estuvo clara”

Marcos Senesi fue protagonista de una situación inédita al recibir el llamado de dos selecciones campeonas del mundo para formar parte de la lista de convocados para la final que van a disputar. Tanto el combinado de Argentina como el de Italia marcaron el mismo número de teléfono para convencer al actual defensor del Feyenoord, que tuvo que tomar la decisión de optar por una de las dos. Muchos podían imaginar que la elección iba a ser difícil, ya que los llamados fueron del campeón de América y el campeón de Europa. En diálogo con Diario Olé, el marcador central contó el trasfondo de la situación y explicó la decisión de jugar para la Scaloneta.

“La verdad que es algo muy lindo que dos selecciones me quieran. Estoy muy contento por eso porque quiere decir que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Es real lo de Italia, tuve contacto con (Roberto) Mancini, me contó un poco del proyecto y demás”, reveló Senesi y agregó: “Más que convencerme, me contó del proyecto que tiene, que quiere armar una nueva selección y quería que forme parte”.

Posteriormente contó qué habló con la gente de la Albiceleste: “También tuve contacto con el cuerpo técnico de Argentina. Ahí manifesté mis intenciones de jugar para mi país y representarlo. Cuando recibí los llamados me senté con mi familia y los escuché a ellos, pero la realidad es que siempre, desde chico, sueño con jugar con la Selección Argentina, hace un año que vengo acostándome pensando en tener mi chance. Y entonces, cada vez que pensaba qué hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era Argentina, por lo que no tuve tanta duda”. “En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mí país”, explicó el jugador.