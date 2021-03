La tarde de Messi, una vez más: récord, doblete y victoria

El astro argentino no para de sorprender con sus brillantes actuaciones: anotó un doblete en la goleada del Barcelona por 6-1 ante Real Sociedad por la fecha 28 de la Liga y alcanzó los 700 tantos en su carrera. Además, llegó a 768 presencias en el equipo español y se convirtió en el jugador que más veces defendió esa camiseta.



Los dirigidos por Ronald Koeman sellaron una goleada clave para no perderle pisada a Atlético de Madrid que lidera el campeonato con 66 unidades. El francés Antoine Griezmann fue quien abrió el camino con un tanto a los 37 minutos del segundo tiempo y sobre el final de la primera parte el norteamericano Sergiño Dest estiró la ventaja tras un pase del crack argentino.



En el complemento llegó la avalancha de goles para los del holandés. Primero, Dest, otra vez, mandó la pelota al fondo de la red. Más tarde, Messi aprovechó un centro atrás y anotó el quinto. Luego, Ousmane Dembélé realizó una gran jugada y de zurda puso el balón lejos de las manos del arquero. Sin embargo, el local llegó al descuento tras un golazo de Barrenetxea desde afuera del área.



No obstante, sobre el final otra vez apareció la Pulga para decretar el 6-1 final y llegar a 700 tantos en su carrera, una marca increíble. De la mano de Messi, que no para de batir récords, Barcelona completó una tarde soñada y llegó a 62 puntos en la Liga para quedar segundo, a 4 del Colchonero.

Atlético Madrid, a paso firme



El conjunto dirigido por Diego Simeone, gracias al gol de Luis Suárez, derrotó por 1-0 al Alavés gracias a una heroica atajada del portero Jan Oblak, que salvó a su equipo al atajar un penal en el final del partido.



El triunfo del Merengue le había metido presión al Aleti. Aunque el delantero uruguayo ex-Barcelona se encargó de encaminar otra victoria antes de los 10 minutos del segundo tiempo. Y no se trató de un gol más para Suárez, no solo por la importancia de este partido sino porque el Pistolero llegó a los 500 goles en su carrera: 12 en Nacional de Montevideo, 15 en el Groningen de Holanda, otros 111 en el Ajax de ese país, 82 en el Liverpool, 198 en el Barcelona, 63 en la selección uruguaya y 19 en el Atlético Madrid.



A partir de esa ventaja en el marcador, el Aleti tuvo el control del juego, aunque en los minutos finales se descuidó y pudo pagarlo caro. A los 83 minutos, el árbitro Martínez Munuera cobró un penal a favor del Alavés luego de consultar al VAR sobre la jugada que protagonizaron Savic con Luis Rioja. Así, Oblak se convirtió en héroe al tapar el remate de Joselu, asegurando los tres puntos para el equipo del Cholo.