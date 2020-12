Lanús e Independiente no se sacaron ventajas en la ida

En un encuentro bastante trabado, Lanús e Independiente igualaron 0-0 por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana. De esta forma, la llave queda abierta y todo se definirá en Avellaneda, el próximo miércoles. El "Rojo" fue un poco mejor y tuvo las más claras para abrir el marcador.

Una primera parte deslucida, donde en líneas generales no hubo grandes chances de peligro. Independiente se mostró mejor parado e intentó tener el protagonismo, ante un Lanús que no se mostró como en otros encuentros y que no pudo alimentar de situaciones, a José Sand.

En el complemento, el juego fue lento y bastante trabado, donde Independiente siguió mejor posicionado. Pese a los intentos con Belmonte de parte del "Granate", el "Rojo" manejó el juego y tuvo más la pelota. Si bien tampoco generó demasiado, tuvo algunas chances claras, donde se destacó un increíble mano a mano perdido de Soñora en el final.

Así, ambos equipos no encontraron la fórmula para romper el cero y terminaron empatando sin goles, en una igualdad que no le sienta mal a ninguno de los dos. El próximo miércoles, a las 19:15, la llave se definirá en el Libertadores de America. Allí, Independiente o Lanús lograrán el tan ansiado pase a semifinales.

Síntesis

Lanús (0): Morales; Morgantini, Alexis Pérez, Matías Pérez, Aguirre; De la Vega, Belmonte, Quignón, Bernabei; Sand y Orozco. DT: Luis Zubeldía.

Independiente (0): Sosa; Bustos, Barreto, Barboza, Rodríguez; González, Lucas Romero, Martínez, Hernández, Velasco; Messiniti. DT: Lucas Pusineri

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Ciudad de Lanús