Leandro Desábato: "El objetivo es dar pasos cortos y seguros"

El entrenador albirrojo, Leandro Desábato, habló luego del inicio de torneo con empate 0-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata y remarcó: "Cuando agarré Estudiantes fui claro y dije que quería construir un equipo. El objetivo con nuestro cuerpo técnico es buscar la regularidad y no va a ser de un día para el otro".

"El equipo me gustó. El primer tiempo lo hicimos bien. En un partido parejo tuvimos cuatro situaciones muy claras que podrían habernos dado tranquilidad. Erramos goles en situaciones claras y Aldosivi tuvo muy poquito o nada en la primera parte. En el segundo tiempo fue al revés. No pudimos desarrollar el juego que pensábamos. Fue un tiempo para cada uno", evaluó Desábato.

"Esto no va a ser fácil. Hay que tener en cuenta que se viene de una pandemia y no hay que olvidarse que hace un tiempo no podemos encontrar la regularidad de un equipo. El objetivo con nuestro cuerpo técnico es buscar una regularidad y no va a ser de un día para el otro. Se vieron cosas muy buenas y habrá que sostenerlas", completó el entrenador.