Lee Aaliya, el sparring de la Selección e hijo de Musambe Tutu

La Selección Argentina de Básquet contó con una novedosa presencia en los entrenamientos para enfrentar a Venezuela y Panamá por los duelos clasificatorios al Mundial de Indonesia-Filipinas-Japón 2023. Se trata del platense Lee Aaliya, jugador de Gimnasia e hijo de Musambe Tutu, exluchador de 100% lucha, el show de la TV que cautivó a miles de niños y fanáticos de la lucha libre en la década del 2000. El ala-pívot del Lobo charló en exclusiva con diario Hoy y contó detalles de su historia.

Con respecto a sus vivencias aquí en el país, el joven de 17 años comentó: “Mis recuerdos de Sudamérica son los mejores, con entrenadores y compañeros que se terminaron convirtiendo en amigos. Empecé a ir al club a los 4 años, me la pasaba todo el día con la pelota, tirando al aro o haciéndole compañía a mi viejo en el gimnasio. La pasaba muy bien”.

Su progenitor, el ghanés Jeff Aaliya (más conocido como Musambe Tutu), brilló en 100% lucha desde la segunda temporada hasta la última, siendo uno de los personajes más queribles y entrañables de aquel exitoso programa. A pesar de que Lee nació en Argentina, lejos está de renegar de su pasado: “Me encantaría conocer a mi abuelo, tíos y primos que tengo en Ghana”, dijo. Oriundo de Acra, el exfisicoculturista, entrenador, y luchador reside en la ciudad de las diagonales. Junto con él se encuentra el alero de ­Gimnasia, quien a su corta edad se dio el lujo de participar como invitado de un entrenamiento del primer equipo nacional. También está Jeff, el hijo mayor y otro fanático de la naranja.

Lee, platense y que mide 2,04 metros, lleva 12 partidos disputados con el Lobo en esta temporada en la Liga Argentina de Básquetbol, la Segunda división del básquet nacional. A mediados del año pasado, el juvenil había sido convocado para la preselección nacional Sub-19. Con el objetivo de darle espacio y rodaje a chicos de las formativas, el cuerpo técnico encabezado por Néstor García invitó al jugador del Lobo a compartir las prácticas semanales del combinado nacional mayor.

Sobre esta gran experiencia, el joven platense comentó: “Es único compartir cancha con todos los jugadores de élite que hay acá. Cómo te ayudan, todos muy buenas personas, compañeros y jugadores. La verdad no me voy a poder olvidar nunca y me encantó que me hayan dado la oportunidad”.

Por último, Lee manifestó cuáles son sus objetivos a futuro: “Quiero mejorar mis cualidades, desarrollarme como alero y perfeccionar mi tiro. Aspiro a jugar en la élite”.

Con el gen deportivo a flor de piel, los hijos del icónico personaje de 100% lucha disfrutan de jugar al básquet en la ciudad. Y a su papá le encanta verlos. En cada partido, Musambe Tutu se acerca al estadio para alentarlos y estar junto a ellos.