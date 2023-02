Leo Godoy está descartado para jugar frente a Godoy Cruz

El lateral de Estudiantes de La Plata Leonardo Godoy quedó descartado para el partido del sábado ante Godoy Cruz por la cuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol, al tiempo que el entrenador Abel Balbo hoy no dispuso una práctica de fútbol y definirá el equipo en el ensayo de mañana previo al viaje a Mendoza.

El lateral no está de la mejor manera de una pequeña distensión muscular y no será arriesgado. Seguramente Eros Mancuso continuará en su lugar, salvo que Balbo disponga un cambio de esquema, algo que no parece probable.

Esta mañana en City Bell hubo tareas con pelota pero nunca paró un equipo y la jornada terminó con tareas de definición. En el posible equipo titular oy son todas especulaciones, aunque probablemente José Sosa tenga sus chances de meterse en el equipo y no se descarta alguna otra variante.

Fue una semana de muchas charlas en el Country entre el cuerpo técnico y el plantel, y también de los propios futbolistas entre ellos, donde hubo autocrítica y un profundo análisis sobre el mal comienzo del equipo, donde sólo cosechó un punto de nueve.

El plantel se entrenará mañana en el Country Club y a las 18 tiene vuelo previsto a la provincia de Mendoza, donde el sábado 19.15 jugará ante Godoy Cruz.

Estudiantes de La Plata perdió con Tigre por 2 a 1, de local, en la primera fecha del torneo; luego empató con Arsenal por 1 a 1, de visitante y en la jornada pasada fue derrotado por Lanús por 2 a 0, de local.