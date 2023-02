“Necesitamos un triunfo y ojalá sea el viernes”

Gimnasia se entrenó en la tarde de ayer en el Juan Carmelo Zerillo, donde hubo práctica de fútbol formal para parar el primer probable 11 pensando en el duelo contra Instituto. Luego de dicha práctica, Sebastián Romero habló en el Bosque en la habitual conferencia de prensa antes de cada encuentro, donde el entrenado albiazul no confirmó el equipo pero dio su análisis respecto a lo que fue el empate contra Banfield y cómo se preparan para enfrentar a un duro rival como es la Gloria.

En ese sentido, Romero analizó las bajas sufridas por lesión y nuevamente no confirmó el 11: “Tenemos muchas bajas. Hoy trabajamos para ir viendo quién llega de la mejor forma. Nos queda un día más, no les voy a dar el equipo pero no porque lo quiera esconder. Siempre pueden pasar cosas”.

En cuanto al próximo rival, el DT Tripero analizó cómo viene la Gloria: “Instituto es un equipo duro, cambiaron muy poco. Empezaron bien, son sólidos. Pero nosotros tenemos la ilusión, y la obligación, de sumar los tres puntos. Ojalá que el viernes (mañana) sea el día para llegar al triunfo. Lo necesitamos todos. Estamos trabajando para que eso llegue”.

Al no poder declarar pospartido contra Banfield por la expulsión sufrida en el partido, Chirola hizo su visión respecto al empate conseguido: “No escuché las críticas por el segundo tiempo que jugamos. Teníamos un jugador menos, 11 contra 11 hicimos un partido que me gustó”. Además, agregó: “Ya lo he dicho, un equipo de fútbol tiene que saber defender y atacar. Los felicité a los muchachos por el último partido que sacaron adelante”.

Por último, habló sobre dos nombres puntuales como son los de Cristian Tarragona y Benjamín Domínguez: “A Tarragona se lo vio bien, activo. Fue importante para respaldar a los compañeros. Veremos si el viernes (mañana) juega de entrada o empieza en el banco. Todos saben lo que yo pienso de Benja. Y a veces a los jugadores hay que cuidarlos. Ya va a llegar el momento de él otra vez. A mí me pasó algo parecido con Timoteo, uno lo ve todos los días y hay que saber no exponerlos”.

Probable formación Tripera

Durso; Enrique, Morales, Sánchez, Melluso; Steimbach, Muro, Bolívar, Sosa; Ramírez y Tarragona.