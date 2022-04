Lito Amigo quedó con la sangre en el ojo y le pide la revancha a Emmbrujo

Hoy por octava vez en el mes de abril se levanta el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 11 actos, ya con el horario de otoño instalado, entre las 12.45 y las 17. 45. Como se sabe se mantienen las falencias en el alumbrado nocturno del óvalo, por lo que las reuniones tienen que correrse con luz natural.

La atracción de la jornada será el Clásico Luis María Doyhenard (G III-1.300 mts.), reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2019. Esta nueva escala del proceso selectivo sirve para que vuelvan a verse las caras Emmbrujo y Lito Amigo, que vienen de protagonizar un vibrante final, donde el potrillo entrenado por Isidoro San Millán venció por la cabeza al defensor de las exitosas sedas “Tinta Roja”. La definición ameritaba una revancha y hoy se da.

Hagan juego, señoras y señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) JAQUE AL REY (6) INDIAN GOLD (3) LUC HERO (5)

2) HOLLEME (2) ARGENTINO BEST (6) BLACK RUSSIAN (10)

3) HIT TIFON (4) RIO FRANCO (3) LOFOTEN (1)

4) PONDERADA DAMA (4) PRINCESS VISION (1) AGLED y Cía. (3-3A)

5) EMMBRUJO (2) LITO AMIGO (1) EMPEROR WINE (5)

6) CHILAQUIL (8) BREVE MESAGGIO (4) CREO EN DIOS (7)

7) DOLL JOY (6) SALLY RAY (1) WOOD LODGE (3) FINNEON (9)

8) SOPA DE LIMA (2) KUME (1) BARLEY SUGAR (5)

9) UNLOCK YOUR WISH (1) OPHION (4) MESTRE DO BAHIA (7)

10)LA TAN DONCELLA (6) SUREÑA NOI (8) BALI BAM (9) CASERA SEXY (13)

11) SHY ENZO (15) WINZI (5) KISS ME NOW (7) WHO CARES (9)