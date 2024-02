Liverpool quiere a Alan Varela

En Boca son conscientes de que si Alan Varela pudo brillar en La Bombonera y bajo el aliento ensordecedor de más de 50 mil personas, puede destacarse en cualquier equipo del mundo. Esto quedó más que demostrado en Porto, su primera experiencia en Europa, donde se hizo amo y señor del círculo central. Tan destacado es su nivel en tierras lusitanas que ya despertó la atención de un gigante de la Premier League.

En las últimas horas, el diario Mirror informó que Liverpool está interesado en el volante de apenas 22 años, que viene de ser MVP en el triunfo 1-0 de los Dragões sobre Arsenal en la ida de los octavos de final de la Champions League. “Mira el fichaje del 'próximo Javier Mascherano' que ya ha avergonzado al Arsenal”, tituló el medio británico.

La idea de los Reds es que Varela sea fichado el próximo mercado de pases y que en el segundo semestre del año pueda compartir el verde césped de Anfield con Alexis Mac Allister, otro ex mediocampista con pasadado azul y oro.

De todos modos, no será fácil que se marche de Porto, que lo compró en agosto del 2023 a cambio de ocho millones de euros y que le hizo un extenso contrato hasta junio de 2028. La negociación solamente llegaría a buen puerto si se ejecuta la cláusula de salida de 70 millones de euros.

Es una cifra importante, teniendo en cuenta que no deja de ser un jugador con menos de 30 partidos en el Viejo Continente, pero Liverpool no tendría problemas en desembolsar ese dinero y asegurarse un joven talento que se caracteriza no solo por su marca pegajosa, sino también por su juego vistoso y su incansable despliegue.